Михал: Введя полный контроль товаров, мы уменьшим возможности России обходить санкции

По словам премьер-министра Кристена Михала, Эстония должна сделать все возможное, чтобы предотвратить транзит санкционных товаров через нашу страну и укрепить национальную безопасность. „Попытки обойти санкции и провезти запрещенные товары через наши границы, к сожалению, продолжаются, как и жестокая война, развязанная Россией против украинского государства и народа. Введя полный контроль товаров, мы уменьшим возможности России обходить санкции и поддерживать на ходу свою военную машину“, - сказал Михал.

Премьер-министр добавил, что об изменениях уже проинформированы как местные самоуправления, так и транспортные и автобусные компании.

Полный таможенный контроль будет занимать больше времени, чем нынешние проверки, основанные на оценке рисков, что предположительно приведет к сокращению количества пересечений границы с Российской Федерацией.

В прошлый раз правительство обсуждало вопрос о повышении эффективности таможенного контроля на границе между Эстонией и Российской Федерацией 4 июля. Тогда было принято решение усилить надзор за перемещением санкционных товаров.

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