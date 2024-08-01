Исполнительный директор VATEK Отть Оя приступит к работе в должности руководителя по развитию стратегии охраны душевного здоровья детей

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, примечательно, что Отть Оя принял решение работать в Таллинне. „Мы должны признать, что с душевным здоровьем детей и подростков у нас не все в порядке. Мы наблюдаем накопление проблем как со стороны системы образования, так и со стороны системы здравоохранения, что обходится обществу в огромную сумму. Поэтому нам нужна последовательная и основанная на доказательствах система профилактики также и на уровне самоуправления, – пояснил мэр. – Отть Оя – один из тех, чья усердная работа в течение последних лет привела к тому, что вопросы душевного здоровья вышли на первый план государственной социальной политики. Я убежден, что он является именно тем человеком, который должен стратегически руководить политикой охраны душевного здоровья молодежи в крупнейшем самоуправлении Эстонии“.

Программа действий Таллиннской городской управы на 2024–2025 годы предусматривает разработку всестороннего плана действий по охране душевного здоровья детей, направленного на предотвращение проблем с душевным здоровьем.

Отть Оя признает, что местные самоуправления должны играть большую роль в таких случаях. „Ситуация с душевным здоровьем молодых людей постоянно ухудшалась задолго до появления коронавируса. „Родители отчаянно ищут способы оказать своему ребенку необходимую помощь, – сказал Оя. – Именно местные самоуправления имеют наибольшие рычаги для предотвращения и решения проблем, и все учреждения в Таллинне имеют потенциал для предотвращения, выявления или решения проблем с душевным здоровьем детей. Только комплексными усилиями мы сможем превратить нынешнюю негативную тенденцию в позитивную“.