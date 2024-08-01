Исполнительный директор VATEK Отть Оя приступит к работе в должности руководителя по развитию стратегии охраны душевного здоровья детей
Таллинн приступит к разработке плана действий по охране душевного здоровья детей в сотрудничестве с городскими департаментами и экспертами в этой области. Координировать процесс будет нынешний исполнительный директор Эстонской коалиции душевного здоровья и благополучия (VATEK) Отть Оя.
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, примечательно, что Отть Оя принял решение работать в Таллинне. „Мы должны признать, что с душевным здоровьем детей и подростков у нас не все в порядке. Мы наблюдаем накопление проблем как со стороны системы образования, так и со стороны системы здравоохранения, что обходится обществу в огромную сумму. Поэтому нам нужна последовательная и основанная на доказательствах система профилактики также и на уровне самоуправления, – пояснил мэр. – Отть Оя – один из тех, чья усердная работа в течение последних лет привела к тому, что вопросы душевного здоровья вышли на первый план государственной социальной политики. Я убежден, что он является именно тем человеком, который должен стратегически руководить политикой охраны душевного здоровья молодежи в крупнейшем самоуправлении Эстонии“.
Программа действий Таллиннской городской управы на 2024–2025 годы предусматривает разработку всестороннего плана действий по охране душевного здоровья детей, направленного на предотвращение проблем с душевным здоровьем.
Отть Оя признает, что местные самоуправления должны играть большую роль в таких случаях. „Ситуация с душевным здоровьем молодых людей постоянно ухудшалась задолго до появления коронавируса. „Родители отчаянно ищут способы оказать своему ребенку необходимую помощь, – сказал Оя. – Именно местные самоуправления имеют наибольшие рычаги для предотвращения и решения проблем, и все учреждения в Таллинне имеют потенциал для предотвращения, выявления или решения проблем с душевным здоровьем детей. Только комплексными усилиями мы сможем превратить нынешнюю негативную тенденцию в позитивную“.
Вице-мэр по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Карл Сандер Казе также подчеркивает важность сотрудничества между специалистами и городом. „Беспокойство по поводу душевного здоровья молодых людей вполне оправдано. Окружающая среда – семья, близкие и друзья – играют важную роль, но мы как самоуправление можем многое сделать для того, чтобы снизить потенциальные риски и помочь тем, кто в этом нуждается. Это требует сотрудничества в различных сферах, совместных усилий и экспертной поддержки“, – сказал Казе.
С 15 августа Оя приступит к внештатной работе в городской службе стратегического планирования Центра стратегического управления Таллинна. В его задачи будут входить разработка плана действий по охране душевного здоровья детей, сбор и анализ информации, необходимой для его реализации, создание и координация работы группы экспертов широкого профиля, контроль за выполнением намеченных действий и предоставление отчетов членам городской управы.
В течение последних пяти лет Оя возглавлял Эстонскую коалицию душевного здоровья и благополучия VATEK, которая занимается вопросами душевного здоровья и содействует психическому здоровью и благополучию населения Эстонии. В настоящее время Оя также является членом государственного совета по профилактике и входящей в его состав экспертной группы по наркополитике, членом совета первичной медицинской помощи, членом руководящего комитета по плану развития здоровья населения, членом совета по здравоохранению Союза местных самоуправлений Харьюмаа и членом совета Eesti Koostöö Kogu.
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