ВИДЕО | Юрген Лиги о просьбе министра юстиции об исключении на сокращение расходов: это дерзкая просьба, но пойти на уступки мы не можем

„Говоря политическим языком, это „дерзкая просьба“, но, конечно, у нас нет ресурсов, чтобы пойти на уступки“, - сказал Лиги о просьбе министра юстиции.

Лиги уточнил, что ранее было решено следующее: от сокращений будет освобожден сектор, занимающийся вопросами безопасности. Это полиция, пограничная и таможенная служба, а также Спасательный департамент. Однако министр признал, что трудно сказать, насколько именно ведомства или сектора будут освобождены от сокращений.