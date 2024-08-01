Новости Эстонии
01.08.2024, 20:02

ВИДЕО | Юрген Лиги о просьбе министра юстиции об исключении на сокращение расходов: это дерзкая просьба, но пойти на уступки мы не можем

 
Юрген Лиги
Юрген Лиги

В среду министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста направила обращение министру финансов Юргену Лиги с просьбой об освобождении от сокращении бюджета на 150 миллионов евро. На пресс-конференции правительства министр финансов ответил на это отказом.

„Говоря политическим языком, это „дерзкая просьба“, но, конечно, у нас нет ресурсов, чтобы пойти на уступки“, - сказал Лиги о просьбе министра юстиции.

Лиги уточнил, что ранее было решено следующее: от сокращений будет освобожден сектор, занимающийся вопросами безопасности. Это полиция, пограничная и таможенная служба, а также Спасательный департамент. Однако министр признал, что трудно сказать, насколько именно ведомства или сектора будут освобождены от сокращений.

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