01.08.2024, 16:40
Полиция Финляндии подозревает гражданина Эстонии в убийстве соотечественника(1)
ФОТО: | REUTERS
Полиция Финляндии задержала 30-летнего гражданина Эстонии по подозрению в убийстве 30-летнего мужчины, который также имеет эстонское гражданство. Преступление было совершено 27 июля в городе Эспоо в районе Хаукилахти.
Полиция провинции Западная Уусимаа ранее сообщала о совершенном в городе Эспоо преступлении, связанном с применением насилия. Как передает издание Ilta-Sanomat, поскольку жертва скончалась, преступление квалифицировано как убийство.
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