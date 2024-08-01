ЧП и криминал
01.08.2024, 16:40

Полиция Финляндии подозревает гражданина Эстонии в убийстве соотечественника

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: LEONHARD FOEGER | REUTERS

Полиция Финляндии задержала 30-летнего гражданина Эстонии по подозрению в убийстве 30-летнего мужчины, который также имеет эстонское гражданство. Преступление было совершено 27 июля в городе Эспоо в районе Хаукилахти.

Полиция провинции Западная Уусимаа ранее сообщала о совершенном в городе Эспоо преступлении, связанном с применением насилия. Как передает издание Ilta-Sanomat, поскольку жертва скончалась, преступление квалифицировано как убийство.

По данным полиции, подозреваемый застрелил мужчину в квартире, в которой тот проживал.

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