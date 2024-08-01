Правительство решило выдать США обвиняемого в перевозке военной техники в Россию гражданина Эстонии

Об этом решении сообщила министр юстиции Лийза Пакоста (Eesti 200). „Как решит Шевляков - будет ли он обжаловать это решение правительства в административном суде или нет, это его дело. У него будет такая возможность, и, как мы знаем из прошлого, она, скорее всего, будет использована“, - сказала она.

Шевляков был арестован по запросу США 28 марта прошлого года в Эстонии. При задержании в Эстонии были конфискованы адресованные ему посылки, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры.

В прошлом году Харьюский уездный суд обсуждал вопрос о выдаче бизнесмена американцам. Если его признают виновным, ему грозит 20 лет тюремного заключения. Судья Харьюского уездного суда тогда удовлетворила ходатайство, признав экстрадицию Шевлякова в США допустимой для продолжения уголовного дела.

„В течение многих лет мошенническая сеть Шевлякова позволяла ему закупать чувствительное электронное оборудование американского производства для российских военных. Его незаконно приобретенные американские технологии высокого уровня поставили под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США“, - описал предполагаемые действия Шевлякова главный следователь хьюстонского офиса ФБР Джеймс Смит.

Согласно обвинительному заключению, чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Шевляков создал сложную схему, используя вымышленные имена и сеть подставных компаний для заказа и пересылки грузов в Россию. Он продолжал действовать, несмотря на то, что находился в черном списке торговцев, составленном правительством США, отметили в ФБР

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