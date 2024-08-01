Как искусственный интеллект используют в онлайн-гемблинге

Искусственный интеллект – это технология, которая проникает во все сферы жизни. Его используют и в сфере гемблинга. Ему нашли много полезных применений. Давайте рассмотрим основные направления использования этой технологии.

Какие данные анализирует ИИ

Важно понимать, что искусственный интеллект – это специальная программа, а не самостоятельное искусственное сознание. Для каждой задачи программисты создают специфический алгоритм. Он использует метод машинного обучения. Это значит, что программа работает не строго по заданному алгоритму, а совершенствуется в зависимости от многих факторов.

В сфере азартных игр искусственный интеллект уже активно используется. Но об этом даже не подозревают многие игроки. Эта технология помогает пользователям удобнее играть и использовать казино.

Алгоритмы способны анализировать предпочтения каждого пользователя. Раньше казино могло анализировать самые популярные игры на основании статистики всех пользователей. На основании этих данных формировали одинаковые для всех предложения. Теперь же алгоритм может анализировать действия каждого игрока. Искусственный интеллект учитывает следующие показатели:

● какие игры ищет пользователь;

● как долго пользователь играет в разные игры;

● в каких играх игрок не задерживается;

● что делает пользователь перед тем, как покинуть сайт;

● активность пользователя на странице и многое другое.

Это позволяет сформировать для каждого индивидуальные предложения. Так что пользователь видит в рекомендациях именно те игры, которые ему действительно могут понравиться.

Опыт многих казино

Такие технологии анализа используют фактически все современные и популярные платформы. В Эстонии большинство казино за последние три года активно внедряют искусственный интеллект в работу сайтов. Это не удивительно, так как Эстония называют одной из игорных столиц мира.