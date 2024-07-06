Работодатели все чаще обращаются за помощью к искусственному интеллекту

В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие более 40 385 работодателей в 42 странах мира – почти три четверти работодателей во всем мире испытывают трудности с поиском работников с нужными навыками. Наибольший рост активности в наборе персонала прогнозируется в сфере ИТ (29%), при этом целых 76% работодателей в этом секторе ощущают нехватку квалифицированных сотрудников. Аналогичные тенденции можно увидеть в здравоохранении, финансах, промышленности и логистике.

В непростых обстоятельствах ряд работодателей обратился к искусственному интеллекту. В частности, 70% работодателей высоко оценивают ценность искусственного интеллекта при обучении и переподготовке сотрудников, а также искусственный интеллект рассматривается как средство оптимизации помощи. Такой подход особенно распространен в секторах информационных технологий, недвижимости и финансов и отражается в мировых тенденциях, где почти половина всех компаний уже внедрила решения на основе искусственного интеллекта.

“Эстония не является тут каким-то исключением: все эти проблемы нам знакомы и даже усугубляются из-за небольшого размера страны, – отметил глава Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – Поскольку нехватка сотрудников со временем становится лишь более острой, за помощью к искусственному интеллекту будут обращаться все чаще, но где-то все же есть предел, и реальные люди с необходимыми навыками останутся нужны. Страх потерять работу из-за искусственного интеллекта не вполне оправдан, поскольку исследования показывают, что по мере продвижения разработок в этой области новые рабочие места скорее будут добавляться, но при этом система образования обязательно должна постоянно адаптироваться к обстоятельствам“.