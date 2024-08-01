ВИДЕО | Премьер-министр Кристен Михал: сокращения в государственном секторе уже готовятся, независимо от писем(10)
В состоявшейся сегодня пресс-конференции правительства приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр финансов Юрген Лиги, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр юстиции и информационных технологий Лийза Пакоста.
Новое правительство обещало не сокращать расходы на оборону по соображениям безопасности. Пенсии и зарплаты учителей также должны остаться нетронутыми.
Расходы на некоторые из направлений сферы, которую курирует Лийза Пакоста, должны быть сокращены на общую сумму 154 миллиона евро. Пакоста в письме министру финансов Юргену Лиги отметила, что исключение из программы сокращений необходимо для обеспечения внутренней безопасности.
План жесткой экономии предусматривает сокращение государственных расходов на 10% в течение следующих трех лет: 5% в 2025 году, 3% в 2026 году и 2% в 2027 году.
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