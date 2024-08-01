На некоторых картах Swedbank время от времени может исчезать функция бесконтактного платежа

Автор этой истории неделю назад потерял возможность совершать бесконтактные платежи по своей банковской карте. В разговоре со службой поддержки выяснилось, что банк знает о проблеме, и уже связался с производителем банковских карт и выяснили, почему возникла такая прлблема. Карту, как сообщил банк, заменят бесплатно.