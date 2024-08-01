Новости Эстонии
01.08.2024, 13:08

На некоторых картах Swedbank время от времени может исчезать функция бесконтактного платежа

 
Банковская карта.
Банковская карта.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

По вине производителя карты Swedbank могут без видимых причин утратить функцию NFC, что приводит к тому, что невозможно будет совершать бесконтактные платежи, пишет издание Delfi Forte.

Автор этой истории неделю назад потерял возможность совершать бесконтактные платежи по своей банковской карте. В разговоре со службой поддержки выяснилось, что банк знает о проблеме, и уже связался с производителем банковских карт и выяснили, почему возникла такая прлблема. Карту, как сообщил банк, заменят бесплатно.

Банковские карты Swedbank с имеющимся в них чипом производятся предприятием Idemia.

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