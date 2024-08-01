01.08.2024, 13:08
На некоторых картах Swedbank время от времени может исчезать функция бесконтактного платежа
ФОТО: | Delfi Meedia
По вине производителя карты Swedbank могут без видимых причин утратить функцию NFC, что приводит к тому, что невозможно будет совершать бесконтактные платежи, пишет издание Delfi Forte.
Автор этой истории неделю назад потерял возможность совершать бесконтактные платежи по своей банковской карте. В разговоре со службой поддержки выяснилось, что банк знает о проблеме, и уже связался с производителем банковских карт и выяснили, почему возникла такая прлблема. Карту, как сообщил банк, заменят бесплатно.
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