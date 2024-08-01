Концерн Eesti Energia увеличил прибыль и объем инвестиций

В связи с низкими рыночными ценами на электроэнергию сланцевые установки большую часть времени не выходили на рынок. В результате производство электроэнергии из ископаемых источников во втором квартале сократилось на 19 процентов до 309 гигаватт-часов. Выбросы CO2 концерна во втором квартале также сократились на 184 тыс. тонн (-26%).

Во втором квартале концерн Eesti Energia произвел 756 гигаватт-часов электроэнергии, что соответствует уровню прошлого года. Доля возобновляемой электроэнергии составила рекордные 59 процентов, т. е. 447 гигаватт-часов. „На рост доли возобновляемой электроэнергии в общем объеме произведенной электроэнергии повлияла как низкая конкурентоспособность сланцевой электроэнергии на рынке, так и увеличение производства уже построенных и строящихся ветровых и солнечных парков Enefit Green. Мы, безусловно, станем свидетелями дальнейшего роста доли возобновляемой энергии, поскольку планируем сосредоточить наши инвестиции именно на увеличении производства возобновляемой энергии“, - пояснила Тамм.

Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм пояснила, что выручка концерна от продаж осталась на уровне прошлого года. На результаты повлияли как значительный рост объема производства возобновляемой энергии, так и снижение производства сланцевой электроэнергии. „Нацеленность Eesti Energia на производство электроэнергии с низким углеродным следом позволит поставлять на рынок электроэнергию в большем объеме и по более конкурентоспособным ценам, а также улучшит финансовые показатели компании,“ - отметила Тамм.

Во втором квартале компания инвестировала 212 миллионов евро, что на 17 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. В том числе 130 миллионов составили инвестиции дочерней компании группы Enefit Green в развитие сферы возобновляемой энергии.

Количество производимой концерном возобновляемой электроэнергии выросло на 38 процентов по сравнению с прошлым годом. Доля возобновляемой электроэнергии от общего объема производства электроэнергии концерна достигла 59 процентов.

Основная направленность инвестиций - возобновляемые источники энергии и электросеть

Инвестиции концерна составили 212 миллионов евро. По словам Тамм, инвестиции будут по-прежнему сосредоточены на завершении крупных проектов. „Строящиеся ветряные и солнечные парки Enefit Green в будущем помогут вывести на рынок конкурентоспособную и экологичную возобновляемую энергию. Когда текущие проекты будут завершены и начнут приносить доход, мы сможем рассматривать уже следующие инвестиции, важные для энергетического сектора. Например, неуправляемая возобновляемая энергия также нуждается в накопительной мощности и управляемом производстве“, - пояснила Тамм.

Более половины инвестиций группы, 130 миллионов евро, составили вложения Enefit Green в развитие ветряных и солнечных парков. Еще одна крупная сумма, 35 миллионов евро, была направлена на развитие электрических сетей.

В связи с работами по техническому обслуживанию оборудования объем производства жидкого топлива концерна снизился по сравнению с прошлым годом на 11% до 111 тысяч тонн, однако объем продаж остался на уровне 124 тысяч тонн.

Нормализованный показатель EBITDA (операционная прибыль до износа и амортизации) концерна, во втором квартале составил 159 миллионов евро, что на 37 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Нормализованная чистая прибыль концерна составила 109 миллионов евро, что на 114 процентов больше, чем в прошлом году. Наиболее значительное положительное влияние на результат оказали дополнительные доходы от увеличения производства возобновляемой энергии и улучшение результатов продажи жидкого топлива. На прибыль повлияло снижение прибыльности сланцевой электроэнергии. Выручка группы за первое полугодие составила 915 миллионов евро (-8%), а нормализованная чистая прибыль - 197 миллионов евро (+2%).

Во втором квартале 2024 года Eesti Energia уплатила в виде налогов и экологических сборов в общей сложности 22 миллиона евро. Кроме того, стоимость выбросов CO2 во втором квартале составила 37 миллионов евро в рыночных ценах.

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