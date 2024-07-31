Райк: больше нельзя делать уступки учителям, не знающим эстонский язык на требуемый уровень

Решение правительства предоставить учителям русских школ отсрочку на год для подтверждения необходимых языковых навыков было предсказуемым, сказала Катри Райк.

„Зимой было ясно, что по-другому не получится. Учителя уже 20 лет назад знали, что они должны учить эстонский язык, но выучить эстонский язык непросто. Для освоения языка до другого уровня необходимо заниматься примерно 400 часов, то есть, если вы хотите за год с уровня В1 достичь уровень B2, то вам придется изучать эстонский язык около двух часов каждый рабочий день, что не очень хорошо вписывается в повседневную жизнь“, – сказала она.

Райк отметила, что это решение было в какой-то степени неизбежным, поскольку осенью в школах нужны учителя, но подчеркнула, что больше никаких уступок быть не должно. „Конечно, больше никаких уступок делать нельзя, потому что на самом деле эстонское общество в целом, в том числе и русские люди, приняли к сведению, что этот переход происходит“, – сказала она.

Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.

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