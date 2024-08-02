Банковская статистика: на что молодые люди в Эстонии копят деньги?
Статистика Накопительного счета LHV показывает, что молодые люди преимущественно откладывают деньги на финансовую подушку безопасности, путешествия или для инвестиций. Медианная сумма финансовых целей, которые ставят себе молодые люди в возрасте 18–25 лет, составляет 2000 евро.
LHV изучил сберегательные привычки и финансовые цели молодежи на основе статистики Накопительного счета, возможность открыть который появилась в январе. Статистика показывает, что медианная сумма финансовых целей для молодых людей младше 18 лет составляет порядка 1000 евро, а для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет — 2000 евро.
По словам руководителя направления молодежного сегмента LHV Лауры Раудсепп, заметно, что молодые люди последовательны в достижении поставленных финансовых целей. „Например, в случае молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет мы видим, что медианна сумма, ежемесячно поступающая на их сберегательные счета, составляет чуть более 100 евро. В случае сберегательных счетов для молодых людей младше 18 лет медианная сумма ежемесячных пополнений составляет 25 евро. Учитывая, что молодые люди в этом возрасте зачастую еще учатся или только начинают карьеру, очень важно, чтобы у них формировалась привычка делать накопления – это закладывает хорошую основу для будущих финансовых привычек“, – сказала Раудсепп.
Также среди молодых людей, использующих Накопительный счет, популярно т.н. микронакопление. „Мы видим, что 50% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет используют микронакопление, чтобы сбережения росли еще быстрее. Среди молодежи младше 18 лет этот же показатель составляет 38%. Автоматическое накопление — один лучших способов незаметно для себя ускорить процесс накопления: центы потихоньку складываются в евро“, — прокомментировала Раудсепп.
Среди молодежи до 18 лет наиболее популярными целями накопления являются создание подушки безопасности и инвестирование. Наименее популярные цели в этой возрастной группе касаются здоровья, праздников и жилья.
Среди молодежи 18-25 лет самые популярные цели накопления — это создание финансовой подушки безопасности и путешествия. Менее популярны в этой возрастной группе цели, связанные с праздниками, здоровьем и электроникой.
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