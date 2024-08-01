Со Штромки убрали загрязненный песок. Опасности нет, пляж открыт

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, в прошлую пятницу пляжные спасатели G4S заметили загрязненный участок песка.

„На участке площадью около половины квадратного метра было темное пятно, которое имело слабый запах, характерный для нефтепродуктов. Мы сразу сообщили об этом в Департамент окружающей среды, который взял пробы. Результаты пока неизвестны“, – сказала Таммур. Она добавила, что, по оценке инспектора из Департамента окружающей среды, побывавшего на месте, ситуация не опасна. Следов возможного загрязнения в воде не обнаружено.

В среду, 31 июля, подрядчик районной управы провел раскопки на возможном загрязненном участке пляжа, а также произвел пробные раскопки в нескольких местах вдоль береговой линии.

„При копке экскаватором с подозрительного участка был извлечен деревянный брус с характерным для нефти запахом, а также загрязненный песок с площади около одного квадратного метра и глубиной 30 см. При расширении зоны раскопок стало ясно, что в более широком или глубоком слое песка нет возможного загрязнения“, — пояснила Таммур.

Компания Krausberg Eesti OÜ 31 июля удалила загрязненный песок с пляжной зоны и заменила его чистым. В настоящее время нет оснований полагать, что это обширное или свежее загрязнение; скорее всего, это остатки очага загрязнения, уже найденного и устранённого с пляжа.

Управа Пыхья-Таллинна сообщит о результатах анализа проб, взятых Департаментом окружающей среды, при первой возможности.

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