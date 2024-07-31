„Спокойствие, только спокойствие!“ Вице-мэр Пере обещает, что после демонтажа трети городских контейнеров Таллинн не утонет в мусоре
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере заверил жителей города, что Таллинн не будет погребен в мусоре из-за исчезновения общественных урн, прикрепленных к столбам, и он готов отреагировать на временный мусорный кризис, сообщает RusERR. Пере подчеркнул, что новые мусорные контейнеры будут заказаны и установлены в соответствии с городским планом управления отходами.
Вице-мэр подчеркнул, что изменения, связанные с мусорными урнами, не стали для столицы неожиданностью и горуправа к этому готова.
„Спокойствие, только спокойствие. Таллинн не будет погребен в мусоре ни сейчас, ни осенью. Мы знали, что фирма может расторгнуть эти контракты раньше, и были к этому готовы. Для нас это не стало большой неожиданностью, и в августе мы сможем более точно сказать о решении ситуации“, - сказал вице-мэр.
По его словам, горуправа работает над объявлением нового госзаказа, чтобы новые мусорные баки соответствовали столичным правилам обращения с отходами и позволяли сортировать мусор.
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