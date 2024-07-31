„Спокойствие, только спокойствие!“ Вице-мэр Пере обещает, что после демонтажа трети городских контейнеров Таллинн не утонет в мусоре

„Спокойствие, только спокойствие. Таллинн не будет погребен в мусоре ни сейчас, ни осенью. Мы знали, что фирма может расторгнуть эти контракты раньше, и были к этому готовы. Для нас это не стало большой неожиданностью, и в августе мы сможем более точно сказать о решении ситуации“, - сказал вице-мэр.