Новости Эстонии
31.07.2024, 17:17

Сельскохозяйственная катастрофа на известном хуторе: ливни уничтожили весь урожай капусты. Государство помочь ничем не может

 (10)
Владелец хутора Кадарбику Вейко Пак обещает работать дальше несмотря ни на что.
Владелец хутора Кадарбику Вейко Пак обещает работать дальше несмотря ни на что.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Во второй половине июля на полях хутора Кадарбику выпало 120 мм осадков, которые уничтожили весь урожай капусты и треть урожая моркови. Министр, отправившаяся разбираться в ситуации, заявила, что у государства нет денег для помощи пострадавшему хутору и что их нужно запрашивать в Брюсселе. Об этом пишет Maaleht.

„Можно сказать, что в этом году кочанов капусты с хутора Кадарбику на полках эстонских супермаркетов вы не увидите“, - говорит руководитель Kadarbiku Köögivilja OÜ Вейко Пак.

Ничего подобного тому, что произошло в окрестностях Таллинна в позапрошлое воскресенье, Пак не видел с 2004 года. По словам владельца хутора, водоотводные канавы были заполнены до краев, и капустные поля оказались затоплены. Но капуста сырости не любит, и растение погибает. В этом году план по высадке капусты и так был сокращен, ибо большое количество капусты просто негде хранить. А теперь и вовсе хранить нечего.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии