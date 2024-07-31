31.07.2024, 17:17
Сельскохозяйственная катастрофа на известном хуторе: ливни уничтожили весь урожай капусты. Государство помочь ничем не может(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во второй половине июля на полях хутора Кадарбику выпало 120 мм осадков, которые уничтожили весь урожай капусты и треть урожая моркови. Министр, отправившаяся разбираться в ситуации, заявила, что у государства нет денег для помощи пострадавшему хутору и что их нужно запрашивать в Брюсселе. Об этом пишет Maaleht.
„Можно сказать, что в этом году кочанов капусты с хутора Кадарбику на полках эстонских супермаркетов вы не увидите“, - говорит руководитель Kadarbiku Köögivilja OÜ Вейко Пак.
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