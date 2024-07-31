Сельскохозяйственная катастрофа на известном хуторе: ливни уничтожили весь урожай капусты. Государство помочь ничем не может

„Можно сказать, что в этом году кочанов капусты с хутора Кадарбику на полках эстонских супермаркетов вы не увидите“, - говорит руководитель Kadarbiku Köögivilja OÜ Вейко Пак .

Ничего подобного тому, что произошло в окрестностях Таллинна в позапрошлое воскресенье, Пак не видел с 2004 года. По словам владельца хутора, водоотводные канавы были заполнены до краев, и капустные поля оказались затоплены. Но капуста сырости не любит, и растение погибает. В этом году план по высадке капусты и так был сокращен, ибо большое количество капусты просто негде хранить. А теперь и вовсе хранить нечего.