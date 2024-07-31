"Это неприемлемо для Эстонии". МВД прокомментировало решение Венгрии упростить въезд россиянам и белорусам

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой „национальной карты“ — она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. С 8 июля граждане России и Беларуси могут приехать в Венгрию, в том числе с семьями, и устроиться на работу в тех секторах, в которых наблюдается нехватка рабочей силы.

„Шаг Венгрии не соответствует политике, проводимой Эстонией и Евросоюзом в отношении России и Беларуси. Это также не соответствует политике, которую мы хотим, чтобы Европейский Союз поддерживал более широко в Шенгенской зоне, — прокомментировал RusDelfi вице-канцлер по вопросам внутренней безопасности Министерства внутренних дел Йоозеп Каасик. — В ситуации, когда общеевропейские санкции вводятся как в отношении России, так и в отношении Беларуси с целью оказать давление на агрессора и его сторонника, чтобы прекратить военную деятельность в Украине, поведение