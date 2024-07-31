31.07.2024, 14:51
"Это неприемлемо для Эстонии". МВД прокомментировало решение Венгрии упростить въезд россиянам и белорусам
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В Министерстве внутренних дел Эстонии прокомментировали RusDelfi решение Венгрии расширить круг стран, из которых они могут ввозить рабочую силу в упрощенном порядке. Прежде всего это касается граждан России и Беларуси.
После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой „национальной карты“ — она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. С 8 июля граждане России и Беларуси могут приехать в Венгрию, в том числе с семьями, и устроиться на работу в тех секторах, в которых наблюдается нехватка рабочей силы.
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