Управа района ищет торговцев на День Ласнамяэ
В субботу, 31 августа, в парке Паэ состоится День Ласнамяэ. Гостей мероприятия ждет множество развлечений для всей семьи. Сейчас управа района Ласнамяэ ищет на мероприятие торговцев.
„Ровно через месяц состоится одно из самых важных летних событий в нашем районе. В этом году Ласнамяэ празднует свой 31-й день рождения. Районная управа ищет торговцев, чтобы посетители могли в течение вечера подкрепиться вкусными закусками. День Ласнамяэ — это прекрасная возможность продемонстрировать свои товары и услуги многочисленной аудитории. Мероприятие посещает большое количество людей, ищущих новые вкусы и интересные изделия. Это отличная возможность завязать новые контакты и расширить базу клиентов. Я приглашаю всех заинтересованных продавцов товаров и услуг принять участие в Дне Ласнамяэ“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
31 августа, начиная с 15 часов в парке Паэ состоится День Ласнамяэ – большой семейный день и фестиваль, полный увлекательных занятий и развлечений для всех возрастов. В течение дня гости праздника смогут принять участие в спортивной и развлекательной программе, насладиться концертом и посетить различные мастер-классы.
Сейчас управа района Ласнамяэ находится в поиске торговцев, которые занялись бы организацией питания и развлечений для гостей праздника. Торговцам следует учитывать, что товары должны подходить под формат мероприятия и что фестиваль полностью безалкогольный.
Управа района Ласнамяэ обращает отдельное внимание на то, что с 1 июня прошлого года на всех общественных мероприятиях в Таллинне еду и напитки можно подавать только во многоразовой посуде (включая столовые приборы). Также следует иметь в виду, что необходимое для торговли оборудование, в том числе электрогенератор, должно быть обеспечено самим торговцем.
Ходатайствовать о получении разрешения на торговлю на мероприятии „День Ласнамяэ“ необходимо на сайте системы AKIS https://akis.tallinn.ee/. Регистрация заканчивается 26 августа. Получить дополнительную информацию или ответы на возможные вопросы можно, написав по электронной почте Johannes-Emmanuel.Allas@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7702.
Программа мероприятия и дополнительная информация будут опубликованы в ближайшие недели.