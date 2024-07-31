Управа района ищет торговцев на День Ласнамяэ

„Ровно через месяц состоится одно из самых важных летних событий в нашем районе. В этом году Ласнамяэ празднует свой 31-й день рождения. Районная управа ищет торговцев, чтобы посетители могли в течение вечера подкрепиться вкусными закусками. День Ласнамяэ — это прекрасная возможность продемонстрировать свои товары и услуги многочисленной аудитории. Мероприятие посещает большое количество людей, ищущих новые вкусы и интересные изделия. Это отличная возможность завязать новые контакты и расширить базу клиентов. Я приглашаю всех заинтересованных продавцов товаров и услуг принять участие в Дне Ласнамяэ“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

31 августа, начиная с 15 часов в парке Паэ состоится День Ласнамяэ – большой семейный день и фестиваль, полный увлекательных занятий и развлечений для всех возрастов. В течение дня гости праздника смогут принять участие в спортивной и развлекательной программе, насладиться концертом и посетить различные мастер-классы.

Сейчас управа района Ласнамяэ находится в поиске торговцев, которые занялись бы организацией питания и развлечений для гостей праздника. Торговцам следует учитывать, что товары должны подходить под формат мероприятия и что фестиваль полностью безалкогольный.

Управа района Ласнамяэ обращает отдельное внимание на то, что с 1 июня прошлого года на всех общественных мероприятиях в Таллинне еду и напитки можно подавать только во многоразовой посуде (включая столовые приборы). Также следует иметь в виду, что необходимое для торговли оборудование, в том числе электрогенератор, должно быть обеспечено самим торговцем.

Ходатайствовать о получении разрешения на торговлю на мероприятии „День Ласнамяэ“ необходимо на сайте системы AKIS https://akis.tallinn.ee/ . Регистрация заканчивается 26 августа. Получить дополнительную информацию или ответы на возможные вопросы можно, написав по электронной почте Johannes-Emmanuel.Allas@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7702.

Программа мероприятия и дополнительная информация будут опубликованы в ближайшие недели.