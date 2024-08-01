Успешный проект: летом таллиннцы часто пользуются ночными автобусами

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что в Таллинне, как и в других европейских столицах, введение ночных автобусов всячески оправдалось. „С долей шутки можно сказать, что общественный транспорт Таллинна настолько улучшился, что люди все чаще предпочитают не ночевать дома, а ездить по городу на автобусе. Но если говорить серьезно, число пассажиров свидетельствует о том, что горожане явно нуждаются в подобной услуге“, – сказал Ярван.

С января по апрель в выходные ночными автобусами пользовались в среднем 1400–1650 человек, тогда как в мае и июне – более 2000. Этого и следовало ожидать, поскольку в весенне-летний период в центре города проводится больше культурных мероприятий, длящихся до позднего вечера. В мае среднее число пассажиров ночных автобусов в выходные составило 2150 человек, в июне – уже 2440 человек. Примерно столько же пассажиров насчитывалось и прошлым летом, но следует учитывать, что тогда, во время пилотного проекта, ночные автобусы ходили также в ночь с четверга на пятницу. Результаты показывают, что по завершении пилотного проекта благодаря корректировке расписания и дней отправления эффективность услуги выросла.

Ночные автобусы, курсирующие в ранние часы субботы и воскресенья, по-прежнему пользуются наибольшей популярностью в период с 00:30 до 02:00, самое популярное отправление – в 00:30.

Советник по ночной жизни Таллинна Натали Метс подчеркнула, что ночные автобусы дают по выходным возможность безопасно передвигаться по городу поздно вечером и рано утром. „За более чем год работы ночных автобусов в столице не произошло ни одного серьезного инцидента. Это подтверждает, что ночные автобусы – безопасный способ передвижения в ночное время“, – добавила Метс.