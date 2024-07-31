Экономика
31.07.2024, 15:45

Как получить деньги от телекоммуникационных фирм! Telia, Tele2 и Elisa делятся с инвесторами деньгами, полученными от клиентов

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Акции Telia, которыми торгуют на шведской бирже, предлагают дивидендную доходность 6,2%.
Акции Telia, которыми торгуют на шведской бирже, предлагают дивидендную доходность 6,2%.
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Если вы недовольны ростом цен на телекоммуникационные услуги, то один из способов вернуть свои деньги - купить акции предоставляющих эти услуги компаний, пишет издание Delfi Ärileht.

Головные компании действующих в Эстонии телекоммуникационных фирм Telia, Elisa и Tele2 действуют на бирже и возвращают инвесторам полученный от клиентов доход в виде дивидендов.

Как писало в начале июля издание Delfi Ärileht и RusDelfi, трудно найти в Европейском союзе страну, где люди использовали бы настолько медленный домашний интернет, как в Эстонии. Причина однако не в нежелании людей пользоваться более быстрой услугой, а в ценовой политике предприятий связи. В сфере коммуникационных услуг инфляция в июне достигла 10,6%, что говорит о том, что цены в этой области растут быстрее всего.

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