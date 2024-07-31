31.07.2024, 15:45
Как получить деньги от телекоммуникационных фирм! Telia, Tele2 и Elisa делятся с инвесторами деньгами, полученными от клиентов(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если вы недовольны ростом цен на телекоммуникационные услуги, то один из способов вернуть свои деньги - купить акции предоставляющих эти услуги компаний, пишет издание Delfi Ärileht.
Головные компании действующих в Эстонии телекоммуникационных фирм Telia, Elisa и Tele2 действуют на бирже и возвращают инвесторам полученный от клиентов доход в виде дивидендов.
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