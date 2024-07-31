Как получить деньги от телекоммуникационных фирм! Telia, Tele2 и Elisa делятся с инвесторами деньгами, полученными от клиентов

Как писало в начале июля издание Delfi Ärileht и RusDelfi, трудно найти в Европейском союзе страну, где люди использовали бы настолько медленный домашний интернет, как в Эстонии. Причина однако не в нежелании людей пользоваться более быстрой услугой, а в ценовой политике предприятий связи. В сфере коммуникационных услуг инфляция в июне достигла 10,6%, что говорит о том, что цены в этой области растут быстрее всего.