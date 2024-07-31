ВИДЕО | За два дня выпало 190 мм осадков! Дороги и поля Пылвамаа затоплены

Как сказал синоптик Кайро Кийтсак, к вечеру вторника, 30 июля, в Пылваском уезде в Саарекюла за двое суток выпало почти 190 мм осадков, или 190 литров дождевой воды на один квадратный метр.

По словам местных жителей, уровень воды в ручье Веэрксу в Пылвамаа повысился почти на два метра, в результате дорога между деревнями Вяйке-Веэрксу и Сууре-Веэрксу оказалась затоплена. „После того как в воскресенье началась буря, у нас все затопило. Сильный дождь шел сутки напролет, - сказал живущий в Веэрксу житель Тоомас, добавив, что дождь ненадолго прекращал, а затем припускал с прежней силой. - К утру ситуация не улучшилась, многие места затоплены“.