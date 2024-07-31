31.07.2024, 12:50
ВИДЕО | За два дня выпало 190 мм осадков! Дороги и поля Пылвамаа затоплены(1)
В Южной Эстонии начавшийся в ночь с воскресенья на понедельник ливень продолжался почти двое суток. По сообщению Агентства окружающей среды, во многих местах в июле количество выпавших осадков уже превысило 1,5-месячную норму, пишет издание Maaleht.
Как сказал синоптик Кайро Кийтсак, к вечеру вторника, 30 июля, в Пылваском уезде в Саарекюла за двое суток выпало почти 190 мм осадков, или 190 литров дождевой воды на один квадратный метр.
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