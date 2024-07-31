Рейтинги партий: социал-демократы обогнали реформистов

Последние сводные данные отражают период с 22 июня по 29 июля, всего в опросе приняли участие 4000 граждан Эстонской Республики.

Лидирует в рейтинге популярности партия Isamaa, поддержка которой за неделю изменилась на 0,1 процентных пункта. За ней следует Социал-демократическая партия, которая впервые в рейтинге популярности Norstat вышла на второе место. Занимая третье место, Партия реформ отстает от Социал-демократической партии на 0,5 процентных пункта. Поддержка Партии реформ продолжает оставаться на самом низким уровне с начала 2019 года, когда Norstat приступила к проведению опросов партийных предпочтений.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (12,8%) и EKRE (12,3%). Из представленных в парламенте партий самый низкий рейтинг у Eesti 200 (3,1%).

Коалиционные партии поддерживают 36,2%, оппозиционные - 55,9% респондентов.

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