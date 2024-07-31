ВИДЕО DELFI | Эстонские пожарные впервые едут на спасательную миссию в Испанию. Зачем?

Каждый отряд состоит из 20 человек, набранных из разных пожарных частей по всей Эстонии. Участие в спасательной миссии — добровольная инициатива пожарных.

Оба отряда пробудут в Испании две недели: первый — в центральной части, в Кастилья-Ла-Манче, второй — на северо-западе страны, в Галисии. Условия в Испании отличаются от эстонских, так как оба региона имеют гористый рельеф и окружены лесами. Для работы в таких условиях спасателям предоставлено специальное оборудование и экипировка: однослойная спецодежда для тушения пожаров, шлемы, защитные очки и треккинговые ботинки.

Эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Каарел Лангеметс, как и сами пожарные, отмечает, что участие в международных операциях позволит получить опыт, недоступный в Эстонии.

Специально для RusDelfi пожарный Андрей Минеев из первого спасательного отряда поделился своими впечатлениями и ответил на несколько вопросов. В интервью Андрей рассказал о том, какой у него опыт в тушении лесных пожаров, почему он решил принять участие в международной миссии, и приходилось ли ему раньше работать за пределами Эстонии. Он также объяснил, какие особенности имеют лесные пожары в Испании по сравнению с Эстонией и какую подготовку проходят пожарные перед отправкой на международные миссии.

В этом году дополнительную помощь запрашивают четыре южноевропейские страны – Испания, Франция, Греция и Португалия. В прошлом году в борьбе с лесными пожарами помогали спасатели из 10 стран, а в этом году – из 12.

Долгосрочная цель – за несколько лет подготовить спасательную команду, входящую в механизм гражданской защиты ЕС, оснащенную техникой, оборудованием и навыками, готовую реагировать на вызовы о помощи.

Европейская комиссия покрывает 95% расходов принимающей страны. Европейский Союз покрывает 75% транспортных расходов Эстонии.

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