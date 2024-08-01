„Эстония не пускает работать белорусов, зато пускает Латвия“. Транспортные компании нанимают работников из третьих стран, обходя запреты

Эстонские транспортные предприятия уже давно не скрывают, что в их сфере наступили трудные времена. Осенью прошлого года крупнейшие фирмы признались Äripäev, который составил очередной ежегодный рейтинг автотранспортных компаний, что держаться на плаву и платить сотрудникам им помогают “побочные“ фирмы. Речь шла об экономических итогах 2022 года. Проблема с кадрами становится все более острой, особенно в сфере найма иностранных работников, в которой отрасль, страдающая от растущей нехватки рабочей силы, видит единственный выход. Из-за местных ограничений, тех же самых водителей начали нанимать через латвийские, литовские или польские компании.

„В период коронакризиса для белорусских и российских водителей были сделаны исключения, но сегодня этот сотрудник [из третьей страны] становится настолько дорогостоящим, что это не окупается“, — говорит Алар Парв (52) - глава компании Alpter Group, которая работает с 1997 года и до войны в Украине предоставляла работу водителям из Беларуси, России и Узбекистана. Помимо запрета на прием на работу граждан России и Беларуси с конца 2022 года, найм рабочей силы из третьих стран ограничивается еще и тем, что им выдается разрешение на работу только на один год, в соответствии с эстонскими правилами краткосрочного трудоустройства.