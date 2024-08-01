„Эстония не пускает работать белорусов, зато пускает Латвия“. Транспортные компании нанимают работников из третьих стран, обходя запреты
Поскольку в Эстонии действуют более строгие, чем в соседних странах, правила вербовки иностранной рабочей силы из третьих стран, транспортный сектор начал использовать временную рабочую силу из Латвии, Литвы и Польши. В крайнем случае даже открывает там отдельные фирмы, пишет Delfi Ärileht.
Эстонские транспортные предприятия уже давно не скрывают, что в их сфере наступили трудные времена. Осенью прошлого года крупнейшие фирмы признались Äripäev, который составил очередной ежегодный рейтинг автотранспортных компаний, что держаться на плаву и платить сотрудникам им помогают “побочные“ фирмы. Речь шла об экономических итогах 2022 года. Проблема с кадрами становится все более острой, особенно в сфере найма иностранных работников, в которой отрасль, страдающая от растущей нехватки рабочей силы, видит единственный выход. Из-за местных ограничений, тех же самых водителей начали нанимать через латвийские, литовские или польские компании.