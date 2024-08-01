Экономика
01.08.2024, 07:21

„Эстония не пускает работать белорусов, зато пускает Латвия“. Транспортные компании нанимают работников из третьих стран, обходя запреты

 
Эстония теряет налоги
Ужесточение правил использования иностранной рабочей силы вынуждает транспортные компании использовать соседей для найма работников из третьих стран
Ужесточение правил использования иностранной рабочей силы вынуждает транспортные компании использовать соседей для найма работников из третьих стран
ФОТО: Hele-Mai Kulleste | Delfi Meedia

Поскольку в Эстонии действуют более строгие, чем в соседних странах, правила вербовки иностранной рабочей силы из третьих стран, транспортный сектор начал использовать временную рабочую силу из Латвии, Литвы и Польши. В крайнем случае даже открывает там отдельные фирмы, пишет Delfi Ärileht.

Эстонские транспортные предприятия уже давно не скрывают, что в их сфере наступили трудные времена. Осенью прошлого года крупнейшие фирмы признались Äripäev, который составил очередной ежегодный рейтинг автотранспортных компаний, что держаться на плаву и платить сотрудникам им помогают “побочные“ фирмы. Речь шла об экономических итогах 2022 года. Проблема с кадрами становится все более острой, особенно в сфере найма иностранных работников, в которой отрасль, страдающая от растущей нехватки рабочей силы, видит единственный выход. Из-за местных ограничений, тех же самых водителей начали нанимать через латвийские, литовские или польские компании.

„В период коронакризиса для белорусских и российских водителей были сделаны исключения, но сегодня этот сотрудник [из третьей страны] становится настолько дорогостоящим, что это не окупается“, — говорит Алар Парв (52) - глава компании Alpter Group, которая работает с 1997 года и до войны в Украине предоставляла работу водителям из Беларуси, России и Узбекистана. Помимо запрета на прием на работу граждан России и Беларуси с конца 2022 года, найм рабочей силы из третьих стран ограничивается еще и тем, что им выдается разрешение на работу только на один год, в соответствии с эстонскими правилами краткосрочного трудоустройства.

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