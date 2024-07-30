ФОТО | В тяжелом ДТП в Пирита погибла 23-летняя мотоциклистка

Пресс-секретарь полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что сегодня в 17:14 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что мотоцикл Kawasaki врезался в столб на Пярнамяэ теэ в столичном районе Пирита.

Водитель мотоцикла получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. „К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что медики не смогли спасти ей жизнь“, - сообщил патрульный полицейский Пыхьяской префектуры Лев Грачов.

Он добавил, что на мотоцикле находилась только 23-летняя девушка, пассажиров не было. „У мотоциклистки была защитная экипировка и водительские права“, - добавил патрульный.

Точные обстоятельства ДТП еще выясняются. Ограничение скорости на месте происшествия составляло 30 км/ч. Дорога на месте аварии извилистая, видимость была хорошей.