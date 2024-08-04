04.08.2024, 13:48
„С каждым годом ситуация становится все хуже!“ Почти весь урожай арбузов, выращенных в Эстонии, достался птицам(1)
ФОТО: | Erakogu
В Эстонии вполне можно выращивать арбузы даже в открытом грунте. Индрек Теор, выращивающий арбузы в Пярнумаа для собственных нужд и на продажу, был вынужден с горечью констатировать, что за одну ночь птицы поклевали большую часть урожая.
„С каждым годом ситуация становится все хуже! На поля слетаются огромные стаи птиц, уничтожая урожай и нанося все большие убытки. Жаль, что птицы поклевали так много арбузов, но кое-что все таки оставили“, - сказал изданию Maaleht Индрек, выращивающий арбузы.
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