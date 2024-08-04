„С каждым годом ситуация становится все хуже!“ Почти весь урожай арбузов, выращенных в Эстонии, достался птицам

„С каждым годом ситуация становится все хуже! На поля слетаются огромные стаи птиц, уничтожая урожай и нанося все большие убытки. Жаль, что птицы поклевали так много арбузов, но кое-что все таки оставили“, - сказал изданию Maaleht Индрек, выращивающий арбузы.

Что только он не придумывает, чтобы отпугнуть птиц, но все усилия оказываются напрасными, и большая часть созревшего урожая гибнет. Вот такая картина открылась перед ним, когда в минувший четверг он заглянул на арбузное поле.