ГРАФИКА | Как изменилась торговля после 2022 года: объем поставок из России в Эстонию некоторых категорий вырос

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года, многочисленные санкции переформатировали внешнеэкономические отношения в Восточной Европе, что не могло не сказаться на торговле Эстонии с Россией. За два года доля экспорта товаров из Эстонии в Россию сократилась с 4,2% до 3,2% от суммарного экспорта, а непосредственно эстонских товаров — с 2,0% до 0,9%. Закупки товаров из России при этом упали с 10,5% от общего объема импорта в 2021 году до 0,7% в 2023 году.

В стоимостном выражении годовой объем экспорта Эстонии в Россию уменьшился с €769,6 млн в 2021 году до €588,7 млн в 2023 году, что соответствует снижению на €180,9 млн. Экспорт товаров, непосредственно производимых в Эстонии, сократился с €268,4 млн до €107,9 млн, или на €160,5 млн. Основное сокращение коснулось экспорта промышленного оборудования и подшипников, который упал на €49,8 млн, лаков, красок и замазок — на €33,7 млн, и электрооборудования — на €23,5 млн.

Однако, есть и исключения. Некоторые товары, производимые в Эстонии, за последние два года увеличили сбыт в России. Так, экспорт предметов одежды вырос с €4,7 млн в 2021 году до €9,0 млн в 2023 году, что на €4,3 млн больше. Еще более активно стали продаваться какао и изделия из него: если в 2021 году их экспорт составлял всего €0,4 млн, то в 2023 году он достиг €11,5 млн.