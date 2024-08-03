ГРАФИКА | Как изменилась торговля после 2022 года: объем поставок из России в Эстонию некоторых категорий вырос(3)
Чтобы ни говорили о возможном закате глобализации мировой экономики, международная торговля по-прежнему играет ключевую роль в развитии большинства стран. Особенно это важно для малых открытых экономик, таких как Эстония. Когда взаимоотношения с крупным внешнеэкономическим партнёром резко меняются, это неизбежно отражается на состоянии страны в целом. Внешнеэкономические отношения между Эстонией и Россией всегда были очень важно: сложно находиться рядом с большим рынком и не ощущать его влияние.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года, многочисленные санкции переформатировали внешнеэкономические отношения в Восточной Европе, что не могло не сказаться на торговле Эстонии с Россией. За два года доля экспорта товаров из Эстонии в Россию сократилась с 4,2% до 3,2% от суммарного экспорта, а непосредственно эстонских товаров — с 2,0% до 0,9%. Закупки товаров из России при этом упали с 10,5% от общего объема импорта в 2021 году до 0,7% в 2023 году.
В стоимостном выражении годовой объем экспорта Эстонии в Россию уменьшился с €769,6 млн в 2021 году до €588,7 млн в 2023 году, что соответствует снижению на €180,9 млн. Экспорт товаров, непосредственно производимых в Эстонии, сократился с €268,4 млн до €107,9 млн, или на €160,5 млн. Основное сокращение коснулось экспорта промышленного оборудования и подшипников, который упал на €49,8 млн, лаков, красок и замазок — на €33,7 млн, и электрооборудования — на €23,5 млн.
Однако, есть и исключения. Некоторые товары, производимые в Эстонии, за последние два года увеличили сбыт в России. Так, экспорт предметов одежды вырос с €4,7 млн в 2021 году до €9,0 млн в 2023 году, что на €4,3 млн больше. Еще более активно стали продаваться какао и изделия из него: если в 2021 году их экспорт составлял всего €0,4 млн, то в 2023 году он достиг €11,5 млн.
Однако, куда более значительно упали закупки товаров из России. В стоимостном выражении объем торговли между двумя странами сократился в 14 раз — с €2,1 млрд в 2021 году до €152 млн в 2023 году. Основное сокращение закупок из России ожидаемо коснулось топливно-энергетической сферы. Если в 2021 году Эстония тратила на закупку энергоносителей из России €1,1 млрд, то в 2023 году — менее €14 млн. Кроме того, резко сократились закупки древесины и изделий из нее — с €337,7 млн в 2021 году до €0,01 млн в 2023 году, удобрений — с €112,8 млн до €8,3 млн, чугуна и стали — с €110,7 млн до €17,1 млн. Помимо того, ощутимо сократились закупки промышленного оборудования, химических веществ, электроники, пластмасс, стекла и других товаров и сырья.
Тем не менее, как и в случае с экспортом, есть категории, где объем поставок из России в Эстонию за последние два года вырос. Наибольший рост показали злаки — с €0,02 млн в 2021 году до €7,9 млн в 2023 году, жиры и масла — с €4,2 млн до €10,7 млн, игрушки и спортинвентарь — с €2,4 млн до €4,2 млн.
Стоит отметить, что изменения во внешней торговле Эстонии с Россией затронули и Беларусь. В 2021 году на долю Беларуси приходилось 3,1% эстонского импорта, в 2023 году — только 0,1%. В стоимостном выражении снижение импорта составило €593,2 млн — с €616,5 млн в 2021 году до €23,3 млн в 2023 году. В то же время эстонский экспорт в Беларусь вырос на €34,9 млн — с €73,4 млн в 2021 году до €108,4 млн в 2023 году, в том числе за счет роста экспорта товаров, производимых в Эстонии, на €7,4 млн.
Таким образом, если вникать в изменения внешней торговли Эстонии с Россией глубже, картина оказывается гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд, когда кажется, что речь идет о тотальном снижении двусторонних взаимоотношений. То, что ситуация затрагивает также торговлю с Беларусью, добавляет еще больше нюансов. Однако важно отметить то, что за счет глобального рынка страна смогла компенсировать потери в торговле даже с таким крупным партнером, как Россия, свидетельствует об определенной устойчивости эстонской экономики.
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