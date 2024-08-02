ВИДЕО | Министр экономики: жители Эстонии прекрасно справляются, количество сбережений достигло рекордного уровня

Видеть светлые стороны в состоянии экономики старается Эркки Кельдо, 23 июля приступивший к исполнению обязанностей министра экономики и промышленности. Несмотря на продолжающийся не первый год кризис, отметил он, у людей накопились рекордные сбережения, люди все чаще покупают собственное жилье, а статистика путешествий вышла в этом году на рекордный уровень.

Если в Эстонии дела обстоят так хорошо, так может, поинтересовался журналист, никакого кризиса в экономике нет, а все разговоры о кризисе не более, чем раздутая паника. „Мы должны исходить из ситуации, в которой находимся уже несколько лет, и учитывать ее. Идущая в Европе полномасштабная война отражается на ценах на энергоносители, на доверии потребителей и предпринимателей. И все же я хотел бы отметить тот позитив, который мы наблюдаем, уже есть признаки роста“, - сказал Кельдо.