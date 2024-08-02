02.08.2024, 08:29
ВИДЕО | Министр экономики: жители Эстонии прекрасно справляются, количество сбережений достигло рекордного уровня(40)
Как сказал изданию Delfi Ärileht Эркки Кельдо, недавно назначенный министром экономики и промышленности, налог на государственную оборону должны платить все, ведь обеспечение безопасности страны - наша общая задача.
Видеть светлые стороны в состоянии экономики старается Эркки Кельдо, 23 июля приступивший к исполнению обязанностей министра экономики и промышленности. Несмотря на продолжающийся не первый год кризис, отметил он, у людей накопились рекордные сбережения, люди все чаще покупают собственное жилье, а статистика путешествий вышла в этом году на рекордный уровень.
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