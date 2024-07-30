Новости Эстонии
30.07.2024, 20:30

Новая коалиция отменила ряд льгот для таллиннцев. Общественный транспорт пока бесплатный, но экс-мэр Кылварт настроен скептично

 
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Кылварт назвал сомнительными приостановку строительства бассейна олимпийских размеров и закрытие Таллиннской спортивной школы. „Критика в адрес спортивной школы была во многом неадекватной. Ведь благодаря спортивной школе мы получили очень много результатов, в том числе в таких видах спорта, как плавание и фигурное катание“. Экс-мэр также раскритиковал решение коалиции прекратить раздавать пакеты помощи одиноким пенсионерам и оплачивать детские врачебные визиты.

Вице-мэр по вопросам социального обеспечения и здравоохранения (Isamaa) Карл Сандер Касе считает первые три месяца правления новой коалиции продуктивными. Однако есть нюансы, в том числе, они касаются проблем, связанных с грядущим повышением нынешних и введением новых налогов.

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