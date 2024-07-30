Новая коалиция отменила ряд льгот для таллиннцев. Общественный транспорт пока бесплатный, но экс-мэр Кылварт настроен скептично

Кылварт назвал сомнительными приостановку строительства бассейна олимпийских размеров и закрытие Таллиннской спортивной школы. „Критика в адрес спортивной школы была во многом неадекватной. Ведь благодаря спортивной школе мы получили очень много результатов, в том числе в таких видах спорта, как плавание и фигурное катание“. Экс-мэр также раскритиковал решение коалиции прекратить раздавать пакеты помощи одиноким пенсионерам и оплачивать детские врачебные визиты.