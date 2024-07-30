Объясняем на пальцах: как рассчитываются проценты по депозитам?
Поскольку хранящиеся в банке деньги гарантированы государством, депозиты считаются самым безопасным и простым способом приумножения своих средств. От чего зависит процент по депозиту, как именно он рассчитывается, какие плюсы и минусы у разных типов депозитов и как заработать сложные проценты, объяснила руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Моника Мааринг.
Процентные ставки по всем депозитам рассчитываются на годовой основе. Это играет важную роль, прежде всего, в расчете доходности депозитов с более коротким сроком. Если положить одинаковую сумму под равную процентную ставку на 6-месячный или 12-месячный депозит, то на коротком депозите деньги будут зарабатывать проценты вдвое меньше времени, и, следовательно, даже при точно такой же процентной ставке на счет поступит вдвое меньший доход.
Процентный доход от двух последовательно размещенных 6-месячных срочных депозитов будет таким же, как и от одного годового депозита. Однако здесь важно учитывать два нюанса. Во-первых, процентные ставки, предлагаемые по срочным депозитам разной длительности, как правило, различаются. Во-вторых, процентные ставки постоянно меняются – если в прошлом году мы видели, что каждые пару месяцев можно было получить более высокий доход по депозитам, то сейчас тенденция противоположная.
За этим изменением стоит Европейский центральный банк, который корректирует свои базовые учетные ставки, что, в свою очередь, отражается и на прейскурантах местных банков. Европейский центральный банк уже немного понизил базовую ставку, и предполагается, что эта тенденция продолжится. Именно поэтому сейчас еще стоит открывать депозиты, но необходимо учитывать, что в настоящее время банки предлагают более высокие проценты по краткосрочным депозитам по сравнению с долгосрочными. Ожидается, что через год ставки будет ниже сегодняшнего уровня, то есть хранящиеся в банке деньги станут зарабатывать меньше.
Опытные вкладчики используют каскадный метод
Чтобы решить, какой длительности срочный депозит выбрать, следует изучить предлагаемые банками процентные ставки и учесть свои личные потребности.
Самый эффективный способ вклада – это так называемый каскадный метод, когда открывают депозиты меньшего размера и разной продолжительности. Например, 2000 евро можно разместить в четырех частях – на 3, 6, 9 и 12 месяцев, по 500 евро в каждом депозите. Таким образом, какая-то часть денег всегда будет доступна быстрее, и процентный доход будет поступать постоянно. В пользу подобного дробления говорит и то, что за открытие депозита ничего платить не нужно и административные расходы отсутствуют.
Вкладывая 2000 евро на разные сроки на целый год, вкладчик может, например, заработать два бесплатных билета в летний театр Ванемуйне или годовой билет для взрослого в Таллиннский зоопарк. Учитывая повседневные расходы, такой способ вклада определенно выгоднее, чем хранение денег на обычном расчетном счете.
Для депозита можно установить автоматическое продление. Скажем, используя каскадный метод, не придется постоянно следить за сроком окончания депозитов и продлевать их вручную – продление можно автоматизировать.
При вкладах также нужно учитывать, что с заработанных процентов автоматически вычитается подоходный налог
Кроме того, у срочных депозитов есть два типа графиков выплат – весь процентный доход можно получить в конце периода вместе с депозитом или получать проценты ежемесячно. В последнем случае процент на 0,05% ниже, но появляется возможность сразу использовать заработанный доход или реинвестировать его, не дожидаясь окончания периода вклада.
При вкладах также нужно учитывать, что с заработанных процентов автоматически вычитается подоходный налог, информация о котором передается в Налоговый департамент. В результате вкладчику не нужно делать ничего дополнительно, а заработанные проценты включаются в его годовой доход.
Какой депозит выбрать
Наиболее популярный способ накопления денег – срочный депозит, поскольку он имеет самую высокую процентную ставку, которая сейчас достигает 3,75% годовых. Минус срочного депозита в том, что деньги размещаются на несколько месяцев или даже лет, и их невыгодно использовать раньше, поскольку в этом случае вкладчик потеряет весь доход.
Хорошая и безопасная возможность накопления денег – накопительный вклад, отличающийся гораздо более гибкими условиями. Накопительный вклад по своей природе похож на расчетный счет, с той разницей, что деньги на нем хранятся отдельно, и с накопительного счета повседневные операции и карточные транзакции не совершают.
В отличие от расчетного счета, накопительный вклад приносит процентный доход, который обычно составляет около 2% годовых и выплачивается на тот же вклад ежемесячно. Это означает, что начисленный за месяц процентный доход начинает приносить проценты вкладчику уже в следующем месяце – такой эффект называется сложными процентами, когда уже заработанный доход сразу начинает приносить дополнительные деньги.
Например, клиенты Coop Pank могут использовать накопительный вклад под названием Rahasahtel, куда разумно переводить резервные средства, которые не нужны немедленно. Такой резервный фонд стоит иметь на случай, если, например, сломается стиральная машина или для оплаты расходов на путешествие в несколько частей.
В отличие от срочного депозита, на накопительный вклад можно постоянно добавлять деньги и снимать их с уведомлением за день. Если минимальная сумма вклада для срочного депозита составляет 100 евро, то на накопительный вклад можно добавлять и меньшие суммы.
Таким образом, накопительный вклад – самый гибкий и простой способ приумножения денег, тогда как срочный вклад требует более длительного планирования, но предлагает более высокий процент.
Хранящиеся в банке деньги гарантированы государством
Важно следить за тем, чтобы деньги хранились в безопасном кредитном учреждении, где депозиты защищены государственным Гарантийным фондом в размере до 100 000 евро на человека. К таким кредитным учреждениям относятся девять работающих в Эстонии банков, но не сберегательно-кредитные кооперативы.
Хотя сберегательно-кредитные кооперативы привлекают более высокими процентными ставками, с ними также связан значительно более высокий риск, поскольку вложенные в них средства, не защищены Гарантийным фондом. Если с конкретным сберегательно-кредитным кооперативом или деньгами вкладчика что-то случится, надежда вернуть свои честно заработанные сбережения будет весьма мала.
Поэтому при открытии депозитов стоит отдавать предпочтение работающим в Эстонии банкам, где деньги надежно защищены государством. Не имеет значения, размещены деньги на расчетном счете, срочном депозите или накопительном вкладе – все они гарантированы государством.
Если возникает необходимость вкладывать большие суммы – например, после продажи недвижимости или получения наследства – и есть желание использовать защиту Гарантийного фонда, стоит открыть депозиты в нескольких разных банках, поскольку государственная защита в размере до 100 000 евро действует в каждом банке отдельно. Таким образом, каждый может безопасно разместить несколько сотен тысяч евро, распределив их по вкладам в размере до 100 000 евро в разных эстонских банках.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 194 100 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим собственником банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 320 магазинов.
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