Объясняем на пальцах: как рассчитываются проценты по депозитам?

Процентные ставки по всем депозитам рассчитываются на годовой основе. Это играет важную роль, прежде всего, в расчете доходности депозитов с более коротким сроком. Если положить одинаковую сумму под равную процентную ставку на 6-месячный или 12-месячный депозит, то на коротком депозите деньги будут зарабатывать проценты вдвое меньше времени, и, следовательно, даже при точно такой же процентной ставке на счет поступит вдвое меньший доход.

Процентный доход от двух последовательно размещенных 6-месячных срочных депозитов будет таким же, как и от одного годового депозита. Однако здесь важно учитывать два нюанса. Во-первых, процентные ставки, предлагаемые по срочным депозитам разной длительности, как правило, различаются. Во-вторых, процентные ставки постоянно меняются – если в прошлом году мы видели, что каждые пару месяцев можно было получить более высокий доход по депозитам, то сейчас тенденция противоположная.

За этим изменением стоит Европейский центральный банк, который корректирует свои базовые учетные ставки, что, в свою очередь, отражается и на прейскурантах местных банков. Европейский центральный банк уже немного понизил базовую ставку, и предполагается, что эта тенденция продолжится. Именно поэтому сейчас еще стоит открывать депозиты, но необходимо учитывать, что в настоящее время банки предлагают более высокие проценты по краткосрочным депозитам по сравнению с долгосрочными. Ожидается, что через год ставки будет ниже сегодняшнего уровня, то есть хранящиеся в банке деньги станут зарабатывать меньше.

Опытные вкладчики используют каскадный метод

Чтобы решить, какой длительности срочный депозит выбрать, следует изучить предлагаемые банками процентные ставки и учесть свои личные потребности.