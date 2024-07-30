Институт конъюнктуры: Эстония находится на пути в пятерку самых дорогих европейских стран

Он отметил, что общий спад в экономике, продолжающийся более двух лет, стабилизировался, и появились некоторые признаки улучшения ситуации. Он указал на то, что чувство уверенности потребителей ниже долгосрочного среднего показателя и снижается со времен пандемии коронавируса. Хотя инфляция стабилизировалась, уровень цен в стране является очень высоким после двух лет резкого подорожания товаров и услуг.