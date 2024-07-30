Экономика
30.07.2024, 14:35

Институт конъюнктуры: Эстония находится на пути в пятерку самых дорогих европейских стран

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Из последнего обзора Института конъюнктуры следует, что с учетом быстрого роста цен в Эстонии в последние годы, она находится на пути в пятерку самых дорогих стран ЕС, передает ERR.

Об этом заявил во вторник директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп на презентации очередного экономического обзора института.

Он отметил, что общий спад в экономике, продолжающийся более двух лет, стабилизировался, и появились некоторые признаки улучшения ситуации. Он указал на то, что чувство уверенности потребителей ниже долгосрочного среднего показателя и снижается со времен пандемии коронавируса. Хотя инфляция стабилизировалась, уровень цен в стране является очень высоким после двух лет резкого подорожания товаров и услуг.

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