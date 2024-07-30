Больше красок на дороге! Почему жители Эстонии выбирают автомобили унылых цветов?

На тенденции цвета автомобилей влияют многие факторы, включая экономические условия, культурные предпочтения, технологические достижения и поведение потребителей. Согласно отчету о цветах BASF, крупнейшего в мире производителя красок, за 2023 год, потребители во всем мире предпочитают нейтральные цвета, такие как черный, белый, серый и серебристый. Некоторые исследования связывают предпочтение монохромных цветов с экономически и политически трудными временами — чем больше кризисов вокруг нас, тем более безопасное ощущение создает нейтральная черно-белая палитра.

Собственный выбор жителей

По данным Департамента транспорта, по состоянию на середину лета 2024 года самым популярным цветом автомобилей в Эстонии является черный (почти 22% всех зарегистрированных автомобилей), за ним следуют серый (20%) и белый (10%). Самые редкие цвета дорожной картины — розовый (109 машин), тёмно-жёлтый (74 машины) и светло-красный (49 машин).

Предпочтения потребителей играют решающую роль в тенденциях цвета автомобилей. Предпочтение ахроматическим цветам, таким как белый, черный, серебристый и серый, по-прежнему велико из-за их вневременной привлекательности. Нейтральные цвета практичны, поскольку на них меньше заметны грязь и царапины. Это означает меньшие усилия и меньшие затраты на обслуживание.

По словам Кристьяна Лембера, руководителя подразделения легковых автомобилей Veho, монохромные цвета – это собственный выбор жителей Эстонии. „Черный, серый и белый — это вечные цвета, которые не выходят из моды и подходят многим покупателям, потому что повышают ценность на вторичном рынке“, — комментирует Кристьян Лембер. „Эти цвета считаются более безопасной инвестицией из-за их более высокой стоимости при перепродаже — автомобиль нейтрального цвета легче перепродать“.

Если потребитель не покупает, производитель не поставляет