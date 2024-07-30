Больше красок на дороге! Почему жители Эстонии выбирают автомобили унылых цветов?
В Эстонии зарегистрированы в основном автомобили черного, серого, белого и серебристого цвета. В чем причина нашего монохромного выбора? По словам руководителя подразделения легковых автомобилей Mercedes-Benz в Эстонии Кристьяна Лембера из Veho AS, это глобальная тенденция, на которую оказывают влияние экономические циклы, мода и рыночные правила.
На тенденции цвета автомобилей влияют многие факторы, включая экономические условия, культурные предпочтения, технологические достижения и поведение потребителей. Согласно отчету о цветах BASF, крупнейшего в мире производителя красок, за 2023 год, потребители во всем мире предпочитают нейтральные цвета, такие как черный, белый, серый и серебристый. Некоторые исследования связывают предпочтение монохромных цветов с экономически и политически трудными временами — чем больше кризисов вокруг нас, тем более безопасное ощущение создает нейтральная черно-белая палитра.
Собственный выбор жителей
По данным Департамента транспорта, по состоянию на середину лета 2024 года самым популярным цветом автомобилей в Эстонии является черный (почти 22% всех зарегистрированных автомобилей), за ним следуют серый (20%) и белый (10%). Самые редкие цвета дорожной картины — розовый (109 машин), тёмно-жёлтый (74 машины) и светло-красный (49 машин).
Предпочтения потребителей играют решающую роль в тенденциях цвета автомобилей. Предпочтение ахроматическим цветам, таким как белый, черный, серебристый и серый, по-прежнему велико из-за их вневременной привлекательности. Нейтральные цвета практичны, поскольку на них меньше заметны грязь и царапины. Это означает меньшие усилия и меньшие затраты на обслуживание.
По словам Кристьяна Лембера, руководителя подразделения легковых автомобилей Veho, монохромные цвета – это собственный выбор жителей Эстонии. „Черный, серый и белый — это вечные цвета, которые не выходят из моды и подходят многим покупателям, потому что повышают ценность на вторичном рынке“, — комментирует Кристьян Лембер. „Эти цвета считаются более безопасной инвестицией из-за их более высокой стоимости при перепродаже — автомобиль нейтрального цвета легче перепродать“.
Если потребитель не покупает, производитель не поставляет
По словам Лембера, время от времени возникает спрос на особенные цвета, но завод-производитель зачастую их не предлагает или приходится долго ждать и платить гораздо большую цену. Предлагаемый выбор цвета также может быть недостаточно универсальным.
„Поскольку спрос на цветные автомобили на эстонском рынке очень низкий, производителям также нецелесообразно предлагать их на рынке, а автосалоны выглядят как черно-белый фильм. Однако если есть сильное или особенное желание приобрести цветной автомобиль, то разумнее всего купить автомобиль нейтральных тонов, который затем можно покрыть цветной пленкой по своему желанию“, - поделился Лембер хитростью, которой пользуются многие эстонские автовладельцы, желающие выделиться на дороге.
Лембер привел в пример клиента Veho, который хотел бороться с серой погодой в Эстонии с помощью яркой машины. Покупатель сетовал, что погода в Эстонии обычно безэмоциональная и дождливая, поэтому ему захотелось подарить жене автомобиль, который мгновенно поднимает настроение. „Цветные автомобили высокого класса и электромобили — самые редкие, потому что чем выше класс автомобиля, тем, как правило, монохромнее выбор. Но приятно, что по улицам Эстонии ездит ярко-зеленый Mercedes G-класса на дисках Maybach“, - добавил Лембер.
Однако технологические достижения в области красок и покрытий расширяют диапазон доступных автомобильных цветов и покрытий. Инновации, такие как эффектные пигменты, которые придают автомобилям глубину и блеск, становятся все более популярными. Также сегодня существуют различные виды белого, черного и серого тонов, которые помогают автомобилю выделиться среди других и сохранить стоимость при перепродаже.
Самые популярные цвета автомобилей, зарегистрированных в Эстонии
(Департамент транспорта, 2024):
Черный: 139 384 (22%)
Серый: 118 860 (19,5%)
Белый: 60 001 (10%)
Серебристый: 53 286 (8%)
Синий: 49 386 (7,6%)
Красный: 47 187 (7%)
Самые редкие цвета автомобилей, зарегистрированных в Эстонии
(Департамент транспорта, 2024:
Светло-коричневый: 2134 (0,33%)
Светло-желтый: 150 (0,023%)
Розовый: 109 (0,016%)
Темно-желтый: 74 (0,011%)
Светло-красный: 49 (0,007%)
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