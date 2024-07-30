30.07.2024, 16:00
К концу лета Таллинн останется без трети мусорных контейнеров. Попытки обслуживающей их фирмы сотрудничать с городом оказались безрезультатными(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рекламному предприятию, которое выполняло треть работы по сбору мусора на улицах Таллинна, содержание контейнеров стало обходиться слишком дорого, и фирма решила расторгнуть договор с городскими властями. В результате с осени по весну в Таллинне будет примерно на треть меньше контейнеров, чем обычно.
Хотя рекламная фирма Prisma NET, которой принадлежат урны, хотела продать городу всю свою сеть, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства решил, что с осени мусорных контейнеров на столбах больше не останется.
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