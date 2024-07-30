К концу лета Таллинн останется без трети мусорных контейнеров. Попытки обслуживающей их фирмы сотрудничать с городом оказались безрезультатными

Рекламному предприятию, которое выполняло треть работы по сбору мусора на улицах Таллинна, содержание контейнеров стало обходиться слишком дорого, и фирма решила расторгнуть договор с городскими властями. В результате с осени по весну в Таллинне будет примерно на треть меньше контейнеров, чем обычно.