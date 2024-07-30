Новости Эстонии
30.07.2024, 16:00

К концу лета Таллинн останется без трети мусорных контейнеров. Попытки обслуживающей их фирмы сотрудничать с городом оказались безрезультатными

 (3)
Несмотря на то, что у города была возможность по сходной цене перекупить мусорные урны у терпящей на них убытки рекламной фирмы, городские власти решили вложить деньги в покупку новых мусорных контейнеров.
Несмотря на то, что у города была возможность по сходной цене перекупить мусорные урны у терпящей на них убытки рекламной фирмы, городские власти решили вложить деньги в покупку новых мусорных контейнеров.
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Рекламному предприятию, которое выполняло треть работы по сбору мусора на улицах Таллинна, содержание контейнеров стало обходиться слишком дорого, и фирма решила расторгнуть договор с городскими властями. В результате с осени по весну в Таллинне будет примерно на треть меньше контейнеров, чем обычно.

Хотя рекламная фирма Prisma NET, которой принадлежат урны, хотела продать городу всю свою сеть, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства решил, что с осени мусорных контейнеров на столбах больше не останется.

„В целом, по мнению городской управы, урны на столбах отжили свой век, реклама на них визуально загрязняет городской пейзаж, а их размещение не соответствует требованиям городского транспортного департамента“, - поясняет вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии