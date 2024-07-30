В Таллиннской тюрьме заключенный покончил с собой

Насколько известно Delfi, это был мужчина, который был заключен туда на время предварительного следствия. Он находился в одиночной камере, где отсутствует видеонаблюдение.

Ответ министерства был лаконичен: „Более подробную информацию о задержании и задержанном мы раскрыть не можем“.

Таллиннская тюрьма выясняет точные обстоятельства происшествия.

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