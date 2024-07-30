Директор канцелярии президента уходит с должности

„Я благодарен Пеэпу Яхило за то, что осенью 2021 года он согласился прийти со своим опытом на несколько лет в Кадриорг, здесь он отлично вел дела президентской канцелярии. По нашей договоренности я знал, что рано или поздно он вернется к своим корням. Теперь, увы, это время пришло, - так прокомментировал отставку Яхило президент Алар Карис. - Способность к сопереживанию, умение видеть общую картину и дипломатичность в общении будут козырями Пеэпа Яхило и в сфере внешней политики“.

Работу в Кадриорге Пеэп Яхило сравнил с долгой яркой вспышкой, когда ни один день не был похож на другой, и которая складывалась из внутренних и внешних вопросов Эстонии. „На эти годы сильно повлияли и внутриполитические события, и российская агрессия в Украине, и поддержка Украины, и, конечно, весь аспект государственной обороны, ведь президент республики - ее верховный руководитель, - сказал он. - Я бы хотел поблагодарить президента Кариса и его команду за предоставленную мне возможность увидеть Эстонию и наши окрестности с этой точки зрения. Теперь мне пора вернуться к старой доброй дипломатии“.

На дипломатической службе Яхило был временным поверенным в делах Эстонии в Лондоне, послом в Норвегии и Исландии, Греции и на Кипре, в Индии, Нидерландах и Албании, а также подвязался директором Канцелярии министра иностранных дел, главой отдела кадров и внутреннего аудита Министерства иностранных дел и вице-канцлером Министерства иностранных дел.

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