Тартуский Ласнамяэ: как велосипеды и деревья заменили пьянство и драки. Экскурсия по Аннелинн для RusDelfi

Аннелинн - спальный район с многоэтажными панельками советского стиля в Тарту. Такие районы есть по всей Эстонии, все мы их знаем, любим и ненавидим. Некоторые стараются поскорее оттуда уехать: неэстетично, соседи шумят, далеко до центра. Другие ни за что не променяют любимую квартиру и вкус детства на блеклую новостройку.

Житель Тарту Кирилл Авдеев провел экскурсию по самому большому кварталу города, который в народе называют „Новый район“. „Старшее поколение до сих пор так говорит. Тогда это было глобальное строительство, построили целый район. Поэтому говорят - “я поехал в Новый“. Сейчас мы и посмотрим, стал ли „Новый“ - старым или ему удалось переродиться во что-то действительно новое.