Новости Эстонии
03.08.2024, 15:45

Тартуский Ласнамяэ: как велосипеды и деревья заменили пьянство и драки. Экскурсия по Аннелинн для RusDelfi

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Житель Тарту Кирилл Авдеев (слева) согласил провести экскурсию по району Аннелинн для репортера RusDelfi Виталия Бесчастного (справа).
Житель Тарту Кирилл Авдеев (слева) согласил провести экскурсию по району Аннелинн для репортера RusDelfi Виталия Бесчастного (справа).
ФОТО: Delfi Meedia

Советский район огромных размеров с хрущевками, где живет много русскоязычных - нет, это не Ласнамяэ, это Аннелинн в Тарту. Журналисты RusDelfi прогулялись по улицам района и многому удивились.

Аннелинн - спальный район с многоэтажными панельками советского стиля в Тарту. Такие районы есть по всей Эстонии, все мы их знаем, любим и ненавидим. Некоторые стараются поскорее оттуда уехать: неэстетично, соседи шумят, далеко до центра. Другие ни за что не променяют любимую квартиру и вкус детства на блеклую новостройку.

Житель Тарту Кирилл Авдеев провел экскурсию по самому большому кварталу города, который в народе называют „Новый район“. „Старшее поколение до сих пор так говорит. Тогда это было глобальное строительство, построили целый район. Поэтому говорят - “я поехал в Новый“. Сейчас мы и посмотрим, стал ли „Новый“ - старым или ему удалось переродиться во что-то действительно новое.

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