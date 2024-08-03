03.08.2024, 15:45
Тартуский Ласнамяэ: как велосипеды и деревья заменили пьянство и драки. Экскурсия по Аннелинн для RusDelfi(1)
ФОТО: Delfi Meedia
Советский район огромных размеров с хрущевками, где живет много русскоязычных - нет, это не Ласнамяэ, это Аннелинн в Тарту. Журналисты RusDelfi прогулялись по улицам района и многому удивились.
Аннелинн - спальный район с многоэтажными панельками советского стиля в Тарту. Такие районы есть по всей Эстонии, все мы их знаем, любим и ненавидим. Некоторые стараются поскорее оттуда уехать: неэстетично, соседи шумят, далеко до центра. Другие ни за что не променяют любимую квартиру и вкус детства на блеклую новостройку.
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