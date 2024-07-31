Украинская беженка выучила эстонский и работает врачом в Ида-Вирумаа. Как ей это удалось?(1)
Всего через несколько месяцев после начала полномасштабного военного нападения России на Украину Инна Долгова прибыла в Эстонию в качестве военной беженки. Сегодня Инна бегло говорит по-эстонски и работает врачом.
Как ты оказалась в Эстонии и почему решила обосноваться здесь?
Я гражданка Украины, украинка. Проработала врачом 20 лет в Украине. Я закончила интернатуру по анестезиологии в Украине в 2004, первые 3 года работала в многопрофильной больнице анестезиологом и врачом интенсивной терапии, а с 2007 по 2022 - врачом интенсивной терапии в специализированном центре кардиологии и кардиохирургии (Институт Сердца в Киеве). Я приехала в Эстонию в апреле 2022 года как военная беженка. Сейчас живу и работаю в Кохтла-Ярве, работаю вместе с бывшими коллегами из Украины. Я приехала сюда со своей трехлетней дочерью и мамой. Сначала мы приехали в Кохтла-Ярве в гости к коллегам, а сейчас снимаем квартиру. Моя основная работа – в больнице Кохтла-Ярве, но несколько месяцев назад я начала работать и в Таллинне.
Адаптироваться в Эстонии было несложно, ведь здесь живут мои друзья. Со мной в больнице работают несколько человек, которые тоже приехали из других стран – из России, Беларуси, Украины. Они мне очень помогают. Здесь, в Ида-Вирумаа, к сожалению, не так много возможностей встретить эстонцев. Живя здесь, я не ощущаю, что полностью погрузилась в мир, где говорят только по-эстонски.
Как прошла адаптация в Эстонии?
Не могу сказать, что мне понадобилось много времени, чтобы освоиться. Чтобы работать врачом в Эстонии, мне пришлось пройти стажировку, а затем сдать экзамен. В целом стажировка длилась шесть месяцев, четыре месяца из которых я жила в Тарту и два месяца – в Раквере. В этих городах я погрузилась в эстонский язык и могла в нем практиковаться. В Эстонии я работаю врачом общей практики, как эстонский студент-медик, сдавший выпускной экзамен в университете, но не прошедший ординатуру. Я обязательно хочу закончить ординатуру по анестезиологии и в Эстонии.
Первое, что помогло мне в Эстонии, – это английский, он был для меня словно мостик. Затем постепенно я уже начала общаться на эстонском языке.
Как у тебя проходило изучение эстонского языка?
Когда я приехала в Эстонию, друг сказал, что ты уже знаешь два слова — лимон и лук, в эстонском и украинском языке у них схожее звучание. И я сразу начала учить эстонский язык. Попробовала поехать в Таллинн, чтобы пройти курсы на уровень А1. Это было нелегко, тогда еще не было онлайн-занятий. Я выучила эстонский язык на уровне А1 самостоятельно с помощью учебников „Tere“ и программы Keeleklikk и приступила к изучению на уровень А2. Тогда курсы уже предлагались онлайн. В прошлом году я сдала экзамен на уровень А2. Сейчас у меня уже сдан экзамен на уровень B2. Я часто пользуюсь словарем Sõnaveeb, он помогает мне лучше изучать эстонский язык. Я очень благодарна всем моим учителям эстонского языка – Инне Нурк, Эне Петерсон, Эрике Линдсалу.
По сравнению с украинским языком эстонский очень сложный?
Эстонский язык относится к другой языковой группе по сравнению с украинским, и все слова новые, лишь немногие слова похожи на украинские, как в английском или русском языке. Сама структура эстонского языка мне понятна. В чем-то даже русский язык сложнее эстонского, как и немецкий. У меня никогда не было желания бросить изучение эстонского языка. Я очень хотела работать врачом, а для этого знание языка просто необходимо, поэтому и мотивация была.
Ты пользуешься эстонским каждый день?
В Ида-Вирумаа много говорят по-русски. Рабочий процесс идет на эстонском языке, с другими родителями в детском саду дочери я общаюсь на эстонском языке. В Таллинне тоже говорю по-эстонски. А вот в Ида-Вирумаа приходится поискать, где можно говорить по-эстонски и слышать эстонскую речь. Мой друг, приехавший семь лет назад из Украины, поет, например, в эстонском хоре.
Твои мама и дочка тоже стали учить эстонский язык?
Мама выучила эстонский язык только на уровень А1. Ей 73 года, и хотя у нее высшее инженерное образование, по вынужденным причинам она долго не работала и стала бояться всего нового. Курсы А1 являются обязательными для пребывания в стране, и это сыграло замечательную роль. Мама училась онлайн на курсах Settle in Estonia, в группе людей разных возрастов и образовательных уровней. Было совершенно чудесно наблюдать, как она старательно и увлеченно занимается. Учитель была прекрасной - она поощряла любое усилие со стороны ученика, стимулировала говорить, я ей очень за маму благодарна. Пока учиться дальше мама отказывается, мотивируя это тем, что уже старая. Но в то же время она отмечает, что здесь много пожилых людей, которые поддерживают свою активность вопреки физическим ограничениям и сами о себе заботятся. Думаю, это повлияет на ее мировоззрение и стремление интегрироваться со временем. Дочка может говорить по-эстонски в детском саду, скоро она перейдет в другой детский сад и сможет там больше говорить. Ей сейчас пять.
Больше всего друзей я нашла на работе, эстонцев здесь, к сожалению, не так много. Да и вне работы у меня не так много друзей. Я стараюсь брать по максимуму – слушаю радио, подкасты и ищу информацию на эстонском языке, но мне бы хотелось больше общаться на эстонском языке. И, конечно же, хотелось бы найти друзей среди эстонцев. Например, другие родители в детском саду моей дочери — замечательные люди.
Что бы ты порекомендовала другим иммигрантам?
Сам по себе язык не выучится. Нужно заниматься, уделять этому время, нужно прилагать усилия. Если вы хотите учиться, не бойтесь, шаг за шагом освоите язык. Когда уровень языка уже B1, то мы больше смеемся, чем говорим. Невозможно общаться, если уровень языка низкий. Надо стараться и учиться. Курсы, телевидение, радио, общение с людьми – всё это важно. Курсы пойдут только на пользу – это организующий, мотивирующий фактор, плюс учебники. Не бойтесь!
Мне в Эстонии очень нравится. Это замечательное электронное государство, которое отлично работает. Здесь очень спокойные люди, мне это очень нравится. Радует, что люди воспитывают несколько детей – в Эстонии считается вполне нормальным, если в семье трое и более детей. Да и дети здесь все очень спокойные и хорошие. Мой ребенок хорошо ладит с эстонскими детьми.