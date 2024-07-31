Украинская беженка выучила эстонский и работает врачом в Ида-Вирумаа. Как ей это удалось?

Как ты оказалась в Эстонии и почему решила обосноваться здесь?

Я гражданка Украины, украинка. Проработала врачом 20 лет в Украине. Я закончила интернатуру по анестезиологии в Украине в 2004, первые 3 года работала в многопрофильной больнице анестезиологом и врачом интенсивной терапии, а с 2007 по 2022 - врачом интенсивной терапии в специализированном центре кардиологии и кардиохирургии (Институт Сердца в Киеве). Я приехала в Эстонию в апреле 2022 года как военная беженка. Сейчас живу и работаю в Кохтла-Ярве, работаю вместе с бывшими коллегами из Украины. Я приехала сюда со своей трехлетней дочерью и мамой. Сначала мы приехали в Кохтла-Ярве в гости к коллегам, а сейчас снимаем квартиру. Моя основная работа – в больнице Кохтла-Ярве, но несколько месяцев назад я начала работать и в Таллинне.

Адаптироваться в Эстонии было несложно, ведь здесь живут мои друзья. Со мной в больнице работают несколько человек, которые тоже приехали из других стран – из России, Беларуси, Украины. Они мне очень помогают. Здесь, в Ида-Вирумаа, к сожалению, не так много возможностей встретить эстонцев. Живя здесь, я не ощущаю, что полностью погрузилась в мир, где говорят только по-эстонски.

Как прошла адаптация в Эстонии?

Не могу сказать, что мне понадобилось много времени, чтобы освоиться. Чтобы работать врачом в Эстонии, мне пришлось пройти стажировку, а затем сдать экзамен. В целом стажировка длилась шесть месяцев, четыре месяца из которых я жила в Тарту и два месяца – в Раквере. В этих городах я погрузилась в эстонский язык и могла в нем практиковаться. В Эстонии я работаю врачом общей практики, как эстонский студент-медик, сдавший выпускной экзамен в университете, но не прошедший ординатуру. Я обязательно хочу закончить ординатуру по анестезиологии и в Эстонии.

Первое, что помогло мне в Эстонии, – это английский, он был для меня словно мостик. Затем постепенно я уже начала общаться на эстонском языке.

Как у тебя проходило изучение эстонского языка?