Снова открыты курсы эстонского языка для военных беженцев, прибывших из Украины

Получатели временной защиты могут начать учебу только в августе, сентябре или октябре этого года. Количество мест в учебных группах ограничено: на уровне A1 – около 1000, на уровне A2 – около 200, на уровне B1 – около 400 мест. Регистрация на курсы закрывается, как только учебная группа будет набрана.

Получатели международной защиты могут сейчас зарегистрироваться на курсы, начинающиеся в августе, сентябре или октябре этого года. Осенью откроются дополнительные возможности для изучения эстонского языка. Количество мест в открытых сейчас для регистрации учебных группах ограничено: на уровне A1 – около 100, на уровне A2 – около 160, на уровне B1 – около 40 мест. Осенью будет предложена возможность начать изучение эстонского языка на уровне А1 для 1800 человек. Регистрация на курсы закрывается, как только учебная группа будет набрана.