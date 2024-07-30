Снова открыты курсы эстонского языка для военных беженцев, прибывших из Украины(6)
Фонд интеграции приглашает на бесплатные курсы эстонского языка граждан Украины, приехавших в Эстонию из-за войны. Зарегистрироваться можно уже сейчас.
Фонд интеграции содействует адаптации военных беженцев из Украины в рамках государственной программы адаптации Settle in Estonia. Программой предусмотрены бесплатные курсы эстонского языка для уровней A1, A2 и B1, которые предлагаются в сотрудничестве с языковыми школами по всей Эстонии.
Всю информацию о курсах можно всегда найти на портале программы адаптации. Из числа предлагаемых курсов можно выбрать подходящий в соответствии со своим правовым статусом, уровнем владения языком, по месту проведения занятий и расписанию.
Сейчас приглашают украинских военных беженцев зарегистрироваться на следующие курсы эстонского языка на уровни A1, A2 и B1:
Получатели временной защиты могут начать учебу только в августе, сентябре или октябре этого года. Количество мест в учебных группах ограничено: на уровне A1 – около 1000, на уровне A2 – около 200, на уровне B1 – около 400 мест. Регистрация на курсы закрывается, как только учебная группа будет набрана.
Получатели международной защиты могут сейчас зарегистрироваться на курсы, начинающиеся в августе, сентябре или октябре этого года. Осенью откроются дополнительные возможности для изучения эстонского языка. Количество мест в открытых сейчас для регистрации учебных группах ограничено: на уровне A1 – около 100, на уровне A2 – около 160, на уровне B1 – около 40 мест. Осенью будет предложена возможность начать изучение эстонского языка на уровне А1 для 1800 человек. Регистрация на курсы закрывается, как только учебная группа будет набрана.
Обучение на курсах ведется онлайн или в крупных городах на месте. Курс эстонского языка для начинающих, то есть на уровень A1, длится в среднем 4 месяца. Курсы для следующих уровней длятся несколько дольше: на уровень A2 – 6 месяцев, на уровень B1 – 8 месяцев. Подробная информация о языковой школе, месте и времени проведения доступна на портале программы адаптации.
Все подробности о государственной программе адаптации Settle in Estonia можно найти на сайте Фонда интеграции.