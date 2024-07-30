Летом растёт число маленьких ДТП: большинство случаев в Эстонии происходит на парковках

„Летом к нам обращаются в основном из-за повреждений, возникших на парковках. Это может быть как зацепка припаркованного автомобиля при маневрировании, так и повреждения, вызванные открыванием двери соседнего автомобиля“, — рассказал директор послепродажного обслуживания Elke Toyota Вильяр Силламаа.

Согласно стандарту, парковочные места торговых центров должны быть не менее 2,7 метра в ширину. „С ростом популярности внедорожников многие торговые центры начали придерживаться нового стандарта и расширили парковочные места, однако многие места остались в соответствии со старыми стандартами из-за нехватки места, что часто не позволяет безопасно маневрировать“, — отметил Силламаа.

Статистика страховой компании ERGO показывает, что повреждения автомобилей на парковках составляют 40% всех страховых случаев. „На это также влияют крупные летние мероприятия, где сложно найти парковочное место, что приводит к частым мелким ДТП“, — заметила руководитель отдела рассмотрения страховых случаев ERGO Катерина Лепвальтс.

Лепвальтс привела статистику каско за последние пару лет, которая показывает, что летом регистрируется на 15% больше страховых случаев, по сравнению с зимой.

„В последние годы в Эстонии летом участилась экстремальная погода, что приводит к росту числа убытков от штормов. Чаще всего автомобили повреждаются из-за упавших во время шторма деревьев или веток. Большие повреждения автомобилям прошлым летом также нанес крупный град, который разбил стёкла и помял кузова. Причём убытки от штормов и града могут быть в несколько раз больше среднестатистического каско-случая“, — отметила она.

Хотя и Силламаа, и Лепвальтс рекомендуют своевременно сообщать о повреждениях автомобиля, при мелких повреждениях стоит перед обращением в страховую компанию проконсультироваться с автосервисом, возможно ли устранить повреждение методом удаления вмятин или локальной покраски. „В таком случае сумма убытка часто будет меньше, и время ремонта будет короче“, — сказала Лепвальтс.