Летом растёт число маленьких ДТП: большинство случаев в Эстонии происходит на парковках
Треть всех летних страховых случаев составляют столкновения на парковках. Также впоследние годы всё чаще причиной повреждений автомобилей становятся экстремальные погодные условия. Эксперты рекомендуют своевременно регистрировать даже небольшие повреждения, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
„Летом к нам обращаются в основном из-за повреждений, возникших на парковках. Это может быть как зацепка припаркованного автомобиля при маневрировании, так и повреждения, вызванные открыванием двери соседнего автомобиля“, — рассказал директор послепродажного обслуживания Elke Toyota Вильяр Силламаа.
Согласно стандарту, парковочные места торговых центров должны быть не менее 2,7 метра в ширину. „С ростом популярности внедорожников многие торговые центры начали придерживаться нового стандарта и расширили парковочные места, однако многие места остались в соответствии со старыми стандартами из-за нехватки места, что часто не позволяет безопасно маневрировать“, — отметил Силламаа.
Статистика страховой компании ERGO показывает, что повреждения автомобилей на парковках составляют 40% всех страховых случаев. „На это также влияют крупные летние мероприятия, где сложно найти парковочное место, что приводит к частым мелким ДТП“, — заметила руководитель отдела рассмотрения страховых случаев ERGO Катерина Лепвальтс.
Лепвальтс привела статистику каско за последние пару лет, которая показывает, что летом регистрируется на 15% больше страховых случаев, по сравнению с зимой.
„В последние годы в Эстонии летом участилась экстремальная погода, что приводит к росту числа убытков от штормов. Чаще всего автомобили повреждаются из-за упавших во время шторма деревьев или веток. Большие повреждения автомобилям прошлым летом также нанес крупный град, который разбил стёкла и помял кузова. Причём убытки от штормов и града могут быть в несколько раз больше среднестатистического каско-случая“, — отметила она.
Хотя и Силламаа, и Лепвальтс рекомендуют своевременно сообщать о повреждениях автомобиля, при мелких повреждениях стоит перед обращением в страховую компанию проконсультироваться с автосервисом, возможно ли устранить повреждение методом удаления вмятин или локальной покраски. „В таком случае сумма убытка часто будет меньше, и время ремонта будет короче“, — сказала Лепвальтс.
„Сообщение о страховом случае не означает, что автомобиль нужно сразу отправлять на ремонт, так как, как правило, после получения подтверждения от страховой компании есть до года на проведение ремонта, в зависимости от страховой компании. Своевременная регистрация случая позволяет выполнить условия страхового договора по времени уведомления и избежать проблем с получением подтверждения от страховой компании“, — добавил Силламаа.