Эстония - одна из немногих стран Европы, где количество иностранных студентов резко сократилось, молодежь выбирает другие страны. Почему?

В то время как в ряде соседних с Эстонией стран число иностранных студентов в последние годы увеличилось, в Эстонии этот показатель резко снизился. Недавний анализ количества иностранных студентов в период с 2008 по 2023 год, проведенный в рамках программы Study in Estonia („Учись в Эстонии“ - прим. перев.) Департамента образования и молодежи, показывает, что если в 2019 году эстонские университеты приняли 2026 иностранных студентов, то к 2023 году их количество сократилось почти наполовину и составило 1191 человек. Общее число иностранных студентов также уменьшилось. В 2019 году в эстонских вузах обучалось 5 528 иностранных студентов, тогда как в прошлом году их было 4 340.