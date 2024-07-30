Меняется время работы представительств Департамента социального страхования

„Анализ обращений показал, что наши клиенты все меньше посещают бюро обслуживания и заметно чаще пользуются средой самообслуживания и альтернативными каналами связи“, - поясняет причину такого решения руководитель отдела по обслуживанию клиентов и документообороту Маре Силлаотс. Проведенный весной анализ продемонстрировал существенное падение количества посещений бюро. В период с 2021 по 2023 год число заходов в среду самообслуживания выросло на 372%, представительства люди стали посещать почти на 30% реже. Силлаотс заверила, что качество обслуживания не снизится: „Мы хотим предлагать наилучшие услуги там, где в нас больше всего нуждаются, оптимизируя присутствие на местах и использование ресурсов“.

С августа бюро в Кохтла-Ярве, Йыгева, Пайде, Рапла, Тарту и Вильянди будут работать по понедельникам с 8.30 до 18.00, средам с 8.30 до 16.30 и пятницам с 8.30 до 13.00. В другие рабочие дни и в последнюю пятницу месяца конторы будут закрыты. По словам Силлаотс, по подобному рабочему графику успешно работает уже несколько представительств департамента.

Рекомендуем клиентам пользоваться возможностями самообслуживания, которое работает круглосуточно по адресу iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee

По инфотелефону 612 1360 можно звонить по рабочим дням с 9.00 до 17.00. В самообслуживании и по инфотелефону есть возможность забронировать время для видеоконсультации.

На странице www.sotsiaalkindlustusamet.ee есть необходимые формы для ходатайств, которые можно заполнить, поставить дигитальную подпись и послать по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee. При желании ходатайства можно распечатать и положить в почтовые ящики, установленные возле представительств.

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