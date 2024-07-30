30.07.2024, 12:40
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | О чем следует знать, если не оплачены старые долги(6)
Не отдавайте деньги просто так!
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Юридическое бюро HUGO.legal поделилось с изданием Maaleht рекомендациями, которые следует иметь в виду тем, кто получил требование от коллекторской компании.
Инкассо-фирмы сознательно скупают бесперспективные требования, а затем начинают оказывать на людей всевозможное давление. Хотя закон больше не позволяет им ничего делать с такими требованиями, бизнес коллекторских фирм во многом строится на незнании людьми своих прав.
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