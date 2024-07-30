ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | О чем следует знать, если не оплачены старые долги

Инкассо-фирмы сознательно скупают бесперспективные требования, а затем начинают оказывать на людей всевозможное давление. Хотя закон больше не позволяет им ничего делать с такими требованиями, бизнес коллекторских фирм во многом строится на незнании людьми своих прав.

„Многие люди по незнанию или не желая связываться с инкассо-фирмами все же оплачивают необоснованные требования, - сказал Эрки Писуке, член правления бюро HUGO.legal. Он посоветовал, например, как действовать, если с вас пытаются взыскать неоплаченный штраф за парковку, выписанный несколько лет назад.