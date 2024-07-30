Новости Эстонии
30.07.2024, 12:40

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | О чем следует знать, если не оплачены старые долги

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Не отдавайте деньги просто так!
Штраф за парковку имеет срок давности.
Штраф за парковку имеет срок давности.
ФОТО: Foto: Rauno Volmar

Юридическое бюро HUGO.legal поделилось с изданием Maaleht рекомендациями, которые следует иметь в виду тем, кто получил требование от коллекторской компании.

Инкассо-фирмы сознательно скупают бесперспективные требования, а затем начинают оказывать на людей всевозможное давление. Хотя закон больше не позволяет им ничего делать с такими требованиями, бизнес коллекторских фирм во многом строится на незнании людьми своих прав.

„Многие люди по незнанию или не желая связываться с инкассо-фирмами все же оплачивают необоснованные требования, - сказал Эрки Писуке, член правления бюро HUGO.legal. Он посоветовал, например, как действовать, если с вас пытаются взыскать неоплаченный штраф за парковку, выписанный несколько лет назад.

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