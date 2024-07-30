Свет ответил Хельме: “в 1944 году Эстонию оккупировали“

„Эстония была оккупирована, можно также сказать, что Эстония была завоевана в 1944 году. И на всякий случай хочу отметить, что я, в отличие от некоторых ваших коллег по партии, никогда не был членом Коммунистической партии Советского Союза“, - ответил Свет в понедельник, когда в Рийгикогу проходило обсуждение выдвинутого ему вотума недоверия.

Причиной вотума, который в итоге провалился, стали неоднозначные высказывания Света о Крыме шестилетней давности.

В своих последних интервью Свет уже заявлял, что Крым - часть Украины, а российская агрессия недопустима.

Мартин Хельме заявил, что не верит в то, что Владимир Свет действительно изменил свое мнение.

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