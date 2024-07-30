30.07.2024, 09:39
ФОТО | По колено в воде. Обильные осадки полностью затопили двор жилого дома
ФОТО: Erakogu
В воскресенье на островах и в Южной Эстонии выпали сверхобильные осадки, ночью ливни прошли по всей материковой части страны. Местами выпало более 100 мм осадков, Юго-Восточную Эстонию затопило.
„Дождь шел сутки напролет, за короткое время, за час с небольшим, все затопило“, - сказала Maaleht Терье, жительница деревни Варбузе Пылваского уезда, земельный участок которой сильно пострадал от дождя. В некоторых местах уровень воды достигал 50 сантиметров.
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