ФОТО | По колено в воде. Обильные осадки полностью затопили двор жилого дома

„Дождь шел сутки напролет, за короткое время, за час с небольшим, все затопило“, - сказала Maaleht Терье, жительница деревни Варбузе Пылваского уезда, земельный участок которой сильно пострадал от дождя. В некоторых местах уровень воды достигал 50 сантиметров.

„Вода реально доходила до колена. К счастью, сейчас вода немного спала и особых повреждений не причинила“, - сказала Терье, надеющаяся, что растения, оказавшиеся в воде, не зачахнут.