Новости Эстонии
30.07.2024, 09:39

ФОТО | По колено в воде. Обильные осадки полностью затопили двор жилого дома

 
В Пылвамаа выпали сверхобильные осадки.
В Пылвамаа выпали сверхобильные осадки.
ФОТО: Erakogu

В воскресенье на островах и в Южной Эстонии выпали сверхобильные осадки, ночью ливни прошли по всей материковой части страны. Местами выпало более 100 мм осадков, Юго-Восточную Эстонию затопило.

„Дождь шел сутки напролет, за короткое время, за час с небольшим, все затопило“, - сказала Maaleht Терье, жительница деревни Варбузе Пылваского уезда, земельный участок которой сильно пострадал от дождя. В некоторых местах уровень воды достигал 50 сантиметров.

„Вода реально доходила до колена. К счастью, сейчас вода немного спала и особых повреждений не причинила“, - сказала Терье, надеющаяся, что растения, оказавшиеся в воде, не зачахнут.

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