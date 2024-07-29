Вотум недоверия Владимиру Свету провалился в Рийгикогу

За выражение недоверия Свету высказался 21 член Рийгикогу. Для выражения вотума недоверия нужна была поддержка не менее 51 членов парламента.

Урмас Рейнсалу, который представлял инициаторов вотума, сообщил парламенту, что причиной вотума стали слова Света относительно Крыма, сказанные им в интервью в 2018 году. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

Министр инфраструктуры Владимир Свет признал, выступая перед Рийгикогу, что его тогдашние высказывания были неудачными. „Мои высказывания, которые цитировали и в этом зале, были явно неудачными. И я тогда четко сказал, что аннексия Крыма Россией была осуществлена ​​в нарушение норм международного права. Я говорю вам здесь, и в последние годы много раз говорил, что Крым является частью Украины и уже более 10 лет незаконно оккупирован Россией “.

Свет заверил, что как вице-мэр он вносил свой вклад в поддержку Украины с первого дня полномасштабной российской агрессии, отвечая, среди прочего, за создание центра для беженцев, а также плодотворно сотрудничая с украинскими дипломатами и местными самоуправлениями.

“Я прекрасно понимаю, что ожидания ко мне как к члену правительства чрезвычайно высокие. Я готов делать свою работу. И как неделю назад сказал премьер-министр, как можно скорее пройти проверку безопасности. Свою позицию о том, что Крым оккупирован Россией, что Владимир Путин - преступник, что Россия совершает незаконную агрессию и что мы должны поддерживать Украину, я неоднократно высказывал как публично, так и в частных беседах“, - отметил Свет.

Он добавил, что, будучи наполовину украинцем и наполовину белорусом он хочет на своем примере показать, что и те политики, для кого эстонский язык не является родным, могут действовать в своем кабинете во благо народа Эстонии.

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