Ребенку пришлось ждать подарок на день рождения несколько недель. Известный интернет-магазин не смог выполнить заказ в установленный срок

Ребенок очень мечтал о бассейне. Настолько, что даже не пожалел для этого своих карманных денег. В этом году ему на день рождения подарили достаточно денег, чтобы эта мечта наконец осуществилась.

Его мама занялась покупкой бассейна. Компанию 1a.ee она выбрала потому, что, хотя товар там был на несколько евро дороже, срок доставки был самым коротким. Именно это было самым важным для ребенка. „Утром я сказала ему, что сделала заказ и что бассейн должны доставить 17 июля, - рассказывает Надежда. - Ребенок был счастливее всех на свете, и, так как он очень хотел, чтобы бассейн поскорее приехал, то почти каждое утро спрашивал, сколько еще дней осталось“.