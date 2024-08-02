Экономика
02.08.2024, 07:48

Ребенку пришлось ждать подарок на день рождения несколько недель. Известный интернет-магазин не смог выполнить заказ в установленный срок

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andrii Medvediuk | Shutterstock via Puzzlepix

У одного ребенка была мечта иметь собственный бассейн, и его мама, желая исполнить ее, сделала заказ в интернет-магазине 1а.ее. Но после этого одно за другим стали приходить сообщения о том, что доставка товара задерживается, пишет Ärileht.

Ребенок очень мечтал о бассейне. Настолько, что даже не пожалел для этого своих карманных денег. В этом году ему на день рождения подарили достаточно денег, чтобы эта мечта наконец осуществилась.

Его мама занялась покупкой бассейна. Компанию 1a.ee она выбрала потому, что, хотя товар там был на несколько евро дороже, срок доставки был самым коротким. Именно это было самым важным для ребенка. „Утром я сказала ему, что сделала заказ и что бассейн должны доставить 17 июля, - рассказывает Надежда. - Ребенок был счастливее всех на свете, и, так как он очень хотел, чтобы бассейн поскорее приехал, то почти каждое утро спрашивал, сколько еще дней осталось“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии