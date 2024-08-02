02.08.2024, 07:48
Ребенку пришлось ждать подарок на день рождения несколько недель. Известный интернет-магазин не смог выполнить заказ в установленный срок
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
У одного ребенка была мечта иметь собственный бассейн, и его мама, желая исполнить ее, сделала заказ в интернет-магазине 1а.ее. Но после этого одно за другим стали приходить сообщения о том, что доставка товара задерживается, пишет Ärileht.
Ребенок очень мечтал о бассейне. Настолько, что даже не пожалел для этого своих карманных денег. В этом году ему на день рождения подарили достаточно денег, чтобы эта мечта наконец осуществилась.
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