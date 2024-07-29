В Ласнамяэ и центре Таллинна конфликты закончились поножовщиной

В субботу, 27 июля, поступило сообщение о том, что на улице Махтра в столичном районе Ласнамяэ 40-летний мужчина ударил 43-летнего мужчину ножом. Пострадавший получил легкие травмы. Полиция задержала нападавшего.

В воскресенье, 28 июля, поступило сообщение, что на улице Рауа в центре Таллинна возник конфликт между двумя мужчинами, в результате чего 39-летний мужчина ударил ножом 30-летнего мужчину. Скорая доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала нападавшего.

27 июля поступило сообщение, что на улице Пааги в Пыхья-Таллинне возник конфликт между 42-летней и 50-летней женщинами, в результате чего 50-летняя женщина применила в отношении другом перцовый газ. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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