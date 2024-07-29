Экономика
29.07.2024, 17:15

В Таллинне лишатся работы 40 водителей троллейбусов

 (13)
Таллиннский троллейбус
Таллиннский троллейбус
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Из-за решения Таллиннской городской управы заменить старые троллейбусы современными с работы по собственному желанию уходят 40 водителей - переобучению они предпочли сокращение, пишет Forté.

Троллейбусы, которые в центре города будут работать от аккумуляторов, а в других местах, как и прежде, ездить с использованием контактной сети с помощью „рогов“, по своему классу относятся к автобусам, и для управления ими требуется категория D (+ курс по коду 95).

Нынешние троллейбусы рассматриваются как рельсовый транспорт, и водителям нужны как права категории D, так и права на управление рельсовым транспортом (категория 103).

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии