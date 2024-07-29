29.07.2024, 17:15
В Таллинне лишатся работы 40 водителей троллейбусов(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за решения Таллиннской городской управы заменить старые троллейбусы современными с работы по собственному желанию уходят 40 водителей - переобучению они предпочли сокращение, пишет Forté.
Троллейбусы, которые в центре города будут работать от аккумуляторов, а в других местах, как и прежде, ездить с использованием контактной сети с помощью „рогов“, по своему классу относятся к автобусам, и для управления ими требуется категория D (+ курс по коду 95).
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