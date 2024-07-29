Isamaa и EKRE инициировали вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету(4)
Депутаты Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa инициировали вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету (Социал-демократическая партия). Они считают, что Свет недостоин занимать пост министра из-за своих прежних прокремлевских заявлений, пишет rus.err.ee.
В 2018 году Свет, будучи старейшиной управы Кесклинна, в интервью изданию „Вечерка“ пустился в рассуждения, отвечая на вопрос „Чей Крым?“.
После выдвижения кандидатом на пост министра инфраструктуры 22 июля 2024 года Свет высказался куда более однозначно: „Крым - это часть Украины, которая была преступно аннексирована Россией в нарушение норм международного права“.
Однако Рейнсалу это высказывание Света не устроило. „Его взгляды не сводятся на нет заявлениями, сделанными под давлением на прошлой неделе“, - сказал председатель Isamaa.
Поддержали предложение Isamaa и депутаты от EKRE: „На сегодняшней внеочередной сессии Рийгикогу необходимо также поднять вопрос о соответствии Владимира Света должности министра“, - заявил председатель EKRE Мартин Хельме.
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