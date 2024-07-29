Новости Эстонии
29.07.2024, 15:56

Isamaa и EKRE инициировали вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету

 (4)
Veidi enam kui nädala eest Keskerakonnast sotsidesse üle hüpanud Svetist sai taristuminister. Nüüd on tema kohal kunagi öeldu vari.
Veidi enam kui nädala eest Keskerakonnast sotsidesse üle hüpanud Svetist sai taristuminister. Nüüd on tema kohal kunagi öeldu vari.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Депутаты Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa инициировали вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету (Социал-демократическая партия). Они считают, что Свет недостоин занимать пост министра из-за своих прежних прокремлевских заявлений, пишет rus.err.ee.

В 2018 году Свет, будучи старейшиной управы Кесклинна, в интервью изданию „Вечерка“ пустился в рассуждения, отвечая на вопрос „Чей Крым?“.

После выдвижения кандидатом на пост министра инфраструктуры 22 июля 2024 года Свет высказался куда более однозначно: „Крым - это часть Украины, которая была преступно аннексирована Россией в нарушение норм международного права“.

Однако Рейнсалу это высказывание Света не устроило. „Его взгляды не сводятся на нет заявлениями, сделанными под давлением на прошлой неделе“, - сказал председатель Isamaa.

Поддержали предложение Isamaa и депутаты от EKRE: „На сегодняшней внеочередной сессии Рийгикогу необходимо также поднять вопрос о соответствии Владимира Света должности министра“, - заявил председатель EKRE Мартин Хельме.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии