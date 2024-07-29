29.07.2024, 16:30
Минута, на которую жизнь в Ида-Вирумаа должна замереть(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 22.25 по эстонскому времени в далеком Париже на дистанции 100 м брассом стартует 17-летняя Энели Ефимова. Дистанцию она преодолеет примерно за 1.06. И на эту минуту с хвостиком жители Эстонии, но особенно Ида-Вирумаа, должны прильнуть к голубым от цвета воды экранам.
Нас часто упрекают в том, что мы не так много пишем о местных спортсменах. Особенно, конечно, о спортсменах с северо-востока Эстонии. Но это не так. В эти первые олимпийские дни Энели Ефимова - наряду с фехтовальщицей Нелли Дифферт - главная героиня наших заметок. У нас можно найти и подробное досье на воспитанницу силламяэской плавательной школы, и, конечно, новости с её результатами.
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