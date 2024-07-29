Олимпиадa
29.07.2024, 16:30

Минута, на которую жизнь в Ида-Вирумаа должна замереть

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Энели Ефимова
Энели Ефимова
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня в 22.25 по эстонскому времени в далеком Париже на дистанции 100 м брассом стартует 17-летняя Энели Ефимова. Дистанцию она преодолеет примерно за 1.06. И на эту минуту с хвостиком жители Эстонии, но особенно Ида-Вирумаа, должны прильнуть к голубым от цвета воды экранам.

Нас часто упрекают в том, что мы не так много пишем о местных спортсменах. Особенно, конечно, о спортсменах с северо-востока Эстонии. Но это не так. В эти первые олимпийские дни Энели Ефимова - наряду с фехтовальщицей Нелли Дифферт - главная героиня наших заметок. У нас можно найти и подробное досье на воспитанницу силламяэской плавательной школы, и, конечно, новости с её результатами.

Сегодня эстонская спортсменка впервые в истории поплывет в финале Олимпиады. Только не пишите в своих соцсетях вслед за прокремлевскими троллями: “Тут нет сильнейших спортсменов, поэтому Ефимова и показывает такие результаты“. Да нет, на этой Олимпиаде есть сильнейшие - Ефимова на равных соревнуется с американками, британками и австралийками. А именно они в последние даже не годы, а десятилетия, задавали тон в плавании. Принижать достижения 17-летней школьницы из Ида-Вирумаа - не только несправедливо, а просто глупо.

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