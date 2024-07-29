Нас часто упрекают в том, что мы не так много пишем о местных спортсменах. Особенно, конечно, о спортсменах с северо-востока Эстонии. Но это не так. В эти первые олимпийские дни Энели Ефимова - наряду с фехтовальщицей Нелли Дифферт - главная героиня наших заметок. У нас можно найти и подробное досье на воспитанницу силламяэской плавательной школы, и, конечно, новости с её результатами .

Сегодня эстонская спортсменка впервые в истории поплывет в финале Олимпиады. Только не пишите в своих соцсетях вслед за прокремлевскими троллями: “Тут нет сильнейших спортсменов, поэтому Ефимова и показывает такие результаты“. Да нет, на этой Олимпиаде есть сильнейшие - Ефимова на равных соревнуется с американками, британками и австралийками. А именно они в последние даже не годы, а десятилетия, задавали тон в плавании. Принижать достижения 17-летней школьницы из Ида-Вирумаа - не только несправедливо, а просто глупо.