Золотая девочка! Энели Ефимова переписывает историю эстонского плавания

Энели родилась в Тарту в 2006 году. С рождения девушка жила в Силламяэ, училась в Силламяэской эстонской основной школе и дополнительно ходила в английскую школу. По словам юной пловчихи - это был осознанный выбор родителей: „Для моей мамы это очень важно. Если мы живем в Эстонии, мы должны говорить по-эстонски. И вообще, знание языка очень важно“.
Когда маленькая Энели ходила в садик, то посещала разные спортивные секции, но когда пришло время идти в школу, то везде успеть было невозможно, и настал момент сделать один из важнейших выборов в своей жизни: “Мама сказала мне выбрать тот вид спорта, который мне нравится. Я выбрала плавание“.
В 8 лет состоялись ее первые соревнования, которые проходили в соседнем городе Кохтла-Ярве, где вода была зеленой, совсем юная Энели заняла четвертое место.
„Мне было очень грустно. Мама сказала, что если я хочу победить, то должна больше работать. Тогда я стала больше плавать брассом и на следующих соревнованиях завоевала медаль“, — рассказывала Ефимова в интервью журналу „Liikumine ja Sport“.
В 12 лет Энели отправилась покорять столицу: „Я не видела перспектив для того, чтобы развиваться дальше в Силламяэ“ и поступила в частную школу Аудентес, предназначенную для спортсменов. Энели также сменила и клуб и с тех пор тренируется под руководством Хенри Хейна в школе плавания „Калев“.
С каждым турниром Энели доказывала, что равных ей нет, выигрывая различные медали и устанавливая новые рекорды Эстонии один за другим. Энели специализируется в брассе на спринтерских дистанциях и к своим 16 годам является многократной чемпионкой Европы по плаванию среди юниоров. В 2021 году на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Ефимова завоевала серебро, а спустя два года - историческое для Эстонии золото.
В 2020 году в мире свирепствовал коронавирус, и Олимпийские игры пришлось переносить, не было бы счастья, да несчастье помогло: “В каком-то смысле коронавирус сыграл мне на руку, потому что в 2020 году я бы не попала на Олимпиаду, а в 2021-м попала“.
По итогам 2020 года она была признана лучшей пловчихой Эстонии, тогда ей было четырнадцать лет и она стала самым юным лауреатом за всю историю определения лучших пловцов Эстонии.
В 14 лет Энели участвовала в Олимпийских играх в Токио, где дошла до полуфинала и обновила личный рекорд на четыре секунды. Многие из нас вспоминают себя в 14 лет и чем занимались в эти годы.
На соревнованиях 2023 Swim Open Stockholm Энели установила новый эстонский рекорд на дистанции 100 метров брассом - 1:06.36 - и стала первой из эстонских спортсменов, выполнивших олимпийскую норму, обеспечив себе место на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
„Как только я выполнила норматив, мне стали звонить представители СМИ и спрашивать, завоюю ли я медаль. Я три или четыре раза объяснила, что не хочу отвечать на этот вопрос“, — рассказывала Энели в интервью эстонскому спортивному журналу.
„Мы знаем, что она хороша и способна победить любого в мире, но на соревнованиях мы концентрируемся только на собственном плавании и деталях. Когда мы приходим в бассейн за два-три часа до старта, у нас поднимается настроение - Энели поет, танцует, мы рассказываем анекдоты и очень расслаблены“, — сказал Хенри Хейн после победы Энели на чемпионате Европы на короткой воде.
В 2021 году Энели была признана лучшей молодой спортсменкой Эстонии, а в 2022 набрала одинаковое количество баллов с Кармен Бруус, которой в итоге досталась награда лучшей молодой спортсменки Эстонии.
По окончании гимназии 16-летняя надежда эстонского плавания Энели Ефимова направится в Университет Северной Каролины в США, где и продолжит свою спортивную карьеру.
„Я очень рада сообщить об устном соглашении продолжить свою академическую и спортивную карьеру в Университете Северной Каролины“, - написала спортсменка.
Ефимовой всего 17 лет, и она уже пишет историю эстонского плавания. Главное, чтобы она продолжала прогрессировать в том же духе. Рекорды Эстонии обновляются с каждым годом, а это значит, что Ефимова все ближе и ближе к вершине.
В середине июня она завоевала золотую медаль в своей основной дисциплине - 100 м брассом (1.06,41) на чемпионате Европы по плаванию в Белграде. Для 17-летней Ефимовой это первая медаль во взрослой категории на длинной воде.
Ефимова вошла в историю Эстонии, ведь с момента восстановления независимости до Ефимовой эстонская сборная по плаванию завоевала всего одну медаль на чемпионатах Европы на длинной воде. Трийн Альянд сделала это в 2012 году, завоевав серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем. Ефимова - первая эстонская пловчиха, ставшая чемпионкой Европы на длинной воде.
В начале июля Энели Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брасом на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Вильнюсе.
Для 17-летней спортсменки это четвертая подряд золотая медаль на дистанции 100 метров брассом.
День или дни Ефимовой рано или поздно наступят, так почему бы не в финале Олимпиады?
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